Hilaria Baldwin plant Reality-TV-Imperium à la Kardashians

Hilaria Baldwin (41) macht kein Geheimnis daraus, wohin die Reise in Sachen TV-Karriere für sie und ihre Familie gehen könnte: Die Unternehmerin liebäugelte im Gespräch mit Gurus Magazine offen mit einem Reality-Imperium nach Kardashian-Vorbild: Seite an Seite mit Ehemann Alec Baldwin (67) und ihren sieben Kindern möchte sie vor der Kamera stehen. "Ich bewundere Kris Jenner", schwärmte Hilaria von dem Kardashian-Oberhaupt und machte damit unmissverständlich klar, von wem sie sich für den nächsten TV-Schritt inspirieren ließ. Anfang des Jahres habe sie bei der TLC-Dokuserie "The Baldwins" Blut geleckt und Gefallen am TV-Dreh in den eigenen vier Wänden gefunden, wie sie berichtete.

Im Interview lobte Hilaria ihr Reality-TV-Vorbild in höchsten Tönen: Kris habe sich "ein Imperium aus Liebe, Fleiß und Geschäftssinn aufgebaut", ohne sich von der Medienwelt vereinnahmen zu lassen. Gurus beschreibt die 41-Jährige als ausgesprochen unternehmerisch: Sie wolle mehr arbeiten und eigene Projekte vorantreiben – auch gemeinsam mit Alec. Für Hilaria gehe es jedoch vor allem darum, sich ein eigenes Spotlight zu schaffen: "Ich möchte, dass meine Kinder sehen, dass man sich in jedem Alter neu erfinden kann." Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig es ihr sei, die große öffentliche Aufmerksamkeit und die damit einhergehenden Kritiken nicht zu nah an sich und ihre Kids heranzulassen.

Neben den Karriereplänen gab Hilaria in dem Gespräch auch private Einblicke. Sie erzählte, dass sie das Reality-Projekt anfangs mit gemischten Gefühlen angegangen sei und sich sehr schützend vor ihre Familie gestellt habe. "Ich möchte mein Leben teilen, aber es kommt auch vor, dass Medien Dinge verdrehen", sagte sie und erklärte: "Glücklicherweise lernt man irgendwann, damit zu leben." Über ihre Rolle als Mutter berichtete Hilaria, dass jedes ihrer Kinder sich frei ausprobieren solle: Ob Tanz, Schauspiel, Sport oder Business – sie unterstütze ihre Kids, egal für welchen beruflichen Weg sie sich später entscheiden würden. Ob sie ihren Zöglingen bei der Teilnahme an ihrem geplanten Reality-Imperium genauso viel Entscheidungsfreiraum lässt, blieb offen.

Anzeige Anzeige

Imago Hilaria Baldwin bei den 2nd Annual Gurus Awards in Los Angeles 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei den Gotham Television Awards 2025 in New York, Juni 2025