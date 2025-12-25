Alec Baldwins Skandalfilm "Rust" kann jetzt gestreamt werden

Alec Baldwin (67) ist mit seinem lange diskutierten Western "Rust – Legende des Westens" zurück – und diesmal direkt im Wohnzimmer der Zuschauer. Seit Kurzem steht der Film bei Amazon Prime Video zum Streamen bereit. Gedreht wurde das Westerndrama in New Mexico, wo es am 21. Oktober 2021 zu einem tragischen Vorfall kam, der die Produktion für immer prägen sollte. Bei Proben mit einem Colt .45 löste sich ein Schuss, Regisseur Joel Souza (52) wurde an der Schulter verletzt, Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) starb wenig später im Krankenhaus von Albuquerque. Nun ist der Film, in dem Alec an der Seite von Patrick Scott McDermott, Travis Fimmel (46) und Frances Fisher (73) vor der Kamera steht, weltweit abrufbar – überschattet von der Erinnerung an die Katastrophe am Set.

Inhaltlich folgt "Rust" dem Gesetzlosen Harland Rust, der seinen Enkel Lucas Hollister vor dem Galgen rettet und anschließend gemeinsam mit ihm von Gesetzeshütern und dem unerbittlichen Kopfgeldjäger Fenton "Preacher" Lang gejagt wird. Die Independent-Produktion mit einem Budget von umgerechnet rund sechs Millionen Euro wurde nach langem Ringen doch noch fertiggestellt, auch um das Andenken an Halyna zu wahren und ihre Familie über Einnahmen zu unterstützen. In deutschen Kinos lief der Western bereits seit dem 1. Mai 2025, allerdings ohne großen Wirbel. Beim Publikum kommt der Film laut Rotten Tomatoes mit einer Bewertung von 72 Prozent deutlich besser an als bei den Kritikern, die im Schnitt auf 57 Prozent kommen. In den Nutzerstimmen werden immer wieder die "wunderschönen Aufnahmen" und das Timing der klassischen Erlösungsgeschichte gelobt, während andere die Länge und manche Nebenhandlungen bemängeln. Immer wieder heben Fans aber die Kameraarbeit als besonderes Highlight hervor.

Für Alec ist die Veröffentlichung von "Rust" ein weiterer Schritt auf einem langen, persönlichen Weg, den der Vorfall am Set maßgeblich geprägt hat. Der Schauspieler hatte in Interviews offen gemacht, wie sehr ihn die Ereignisse psychisch und körperlich belastet haben und dass auch seine Frau Hilaria Baldwin (41) und die gemeinsamen Kinder unter dem anhaltenden Stress litten. Im "Dopey"-Podcast gestand er: "Es hat mindestens zehn Jahre meines Lebens gekostet. [...] Es gab Nächte, in denen ich dachte: 'Ich kann nicht noch einen Tag so weitermachen.'"

Alec Baldwin, Schauspieler

Halyna Hutchins beim SAGindie Sundance Filmmakers Reception, 2019

Hilaria und Alec Baldwin mit ihren sieben Kindern

