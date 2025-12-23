Nicht L.A.? Alec & Hilaria Baldwin suchen Haus in New Jersey

Alec Baldwin (67) und Hilaria Baldwin (41) sind offenbar auf Haussuche in New Jersey – und zwar nicht irgendwo, sondern im begehrten Upper Montclair. Am vergangenen Wochenende wurden der Schauspieler und die Unternehmerin dabei gesehen, wie sie ein Haus in dem eleganten Viertel besichtigten. Laut Insidern von OK! soll die Immobilie nur wenige Minuten von Parks, Shops und der Zugverbindung nach Manhattan entfernt sein. Das Paar war gemeinsam unterwegs und ließ sich Details zum Objekt zeigen, das sich für eine große Familie eignet.

Der Ort gilt als familienfreundlich, punktet mit renommierten Schulen, viktorianischen Häusern und vielen Fußwegen. In Montclair wohnen bereits TV-Größen wie Stephen Colbert (61), Michael Strahan (54), Patrick Wilson (52) und Bobbi Brown. Bislang wohnt die Großfamilie in den Hamptons, doch gegenüber dem Magazin gurus verriet Hilaria kürzlich, dass sie das Örtchen verlassen wollten. "Wir überlegen, nach Los Angeles zu ziehen. Wir brauchen frische Energie, einen Reset." Die Entscheidung scheint die Influencerin nun noch einmal überdacht zu haben.

Privat dreht sich bei den Baldwins fast alles um den Alltag mit ihrer Familie. Hilaria und Alec haben gemeinsam sieben Kinder, die viel Zeit und Planungstalent beanspruchen. Doch die stolzen Eltern genießen den Trubel daheim. Für den Hollywoodstar waren die Sprösslinge besonders nach dem Todesfall am Set von "Rust" ein Segen. Zu Gast in der "Adam Friedland Show" verriet er vor wenigen Tagen: "Ich habe zu Hause sehr viel Zeit verbracht in den letzten dreieinhalb Jahren, und sie haben mein Leben gerettet."

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin, Dezember 2025

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin mit sechs ihrer sieben Kinder, November 2024