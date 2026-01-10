Kein Käufer: Alec und Hilaria Baldwin senken Immobilienpreis

Alec Baldwin (67) und Hilaria Baldwin (42) haben ihre geliebte Hamptons-Villa erneut im Preis gesenkt – und das nur rund einen Monat nach der letzten Neu-Listung. Das Familienanwesen im noblen Amagansett im US-Bundesstaat New York, das mit seinen fünf Schlafzimmern und sieben Bädern als moderner Farmhouse-Traum gilt, wird seit dem 7. Januar laut People Magazine für nun 20 Millionen Dollar angeboten. Das entspricht rund 17 Millionen Euro. Noch im Dezember war das Haus für 21 Millionen Dollar (etwa 18 Millionen Euro) auf dem Markt. Innerhalb weniger Wochen sank der Preis somit um 1 Million Dollar (umgerechnet 860.000 Euro). Das Paar, das mit seinen sieben Kindern dort viele Sommer verbracht hat, sucht damit einmal mehr nach einem Käufer für die Luxus-Immobilie, die über einen Pool, ein eigenes Kino und einen Weintasting-Raum verfügt.

Bereits früher wurde immer wieder am Preis geschraubt. Im November 2022 hatten Alec und die frühere Tänzerin das Anwesen erstmals für 29 Millionen Dollar (circa 25 Millionen Euro) zum Verkauf angeboten. Seitdem verschwand es immer wieder aus den Börsen und tauchte mit neuen, niedrigeren Preisen wieder auf. 2024 zogen sie das Angebot nach einem weiteren Preissturz auf 19 Millionen Dollar (rund 16 Millionen Euro) sogar komplett zurück, nachdem laut New York Times bereits ein Angebot vorlag, sie sich dann aber doch umentschieden. Jetzt ist die Villa erneut bei Makler Scott Bradley von Saunders & Associates gelistet. Die Immobilie, ursprünglich 1740 erbaut und von Alec seit dem Kauf 1995 stetig erweitert, liegt auf rund fünf Hektar Land und grenzt an weitere fünf Hektar Agrarreserve, mit Möglichkeiten für zusätzliche Bauten wie ein Gästehaus.

Emotional ist das Haus für die Baldwins weit mehr als nur Beton und Holz: Es diente als Kulisse für die Reality-Show "The Baldwins", in der der Alltag der Großfamilie zu sehen war. In einem früheren Interview mit der New York Times erzählte Alec, dass die Kinder das Leben dort über alles lieben und regelrecht "verrückt" würden, wenn vom Verkauf die Rede sei. Inzwischen schauen sich Alec und Hilaria jedoch längst nach neuen Möglichkeiten um und interessieren sich für Häuser in New Jersey. Trotz der Turbulenzen rund um den Verkauf der Hamptons-Villa und der (früheren) Proteste ihrer Kinder scheint das Paar also bereits nach einem neuen Heim zu suchen, das besser zu ihren jetzigen Bedürfnissen passt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei den Gotham Television Awards 2025 in New York, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei den Gotham Awards 2025 in New York

Anzeige