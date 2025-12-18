Umzug nach L.A.: Hilaria und Alec Baldwin planen Neuanfang

Hilaria Baldwin (41) und Alec Baldwin (67) wollen die Koffer packen – raus aus New York, rüber an die Westküste. Die Tänzerin bestätigte dem Magazin Gurus, dass die Familie den Hamptons den Rücken kehren und Los Angeles ins Auge fassen will. "Wir wollen unsere Kinder nicht mehr in den Hamptons großziehen. Wir denken über L.A. nach. Es geht um neue Energie – einen Neustart", erklärte Hilaria in dem Interview, das Anfang der Woche veröffentlicht wurde. Der Schritt betrifft die gesamte Großfamilie: Gemeinsam ziehen sie mit Carmen (12), Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (7), Eduardo (5), María und Ilaria (3) weiter. Der Zeitpunkt ist kein Zufall – nach Jahren voller Turbulenzen sucht das Paar Ruhe und einen klaren Schnitt.

Der Hintergrund: Seit der tödlichen Schusswaffen-Tragödie am "Rust"-Set 2021 stand das Leben der Baldwins unter Dauerstrom. Hilaria blickt im Interview auf die juristische Achterbahnfahrt zurück. Gegen Alec erhobene Vorwürfe der fahrlässigen Tötung waren im Juli 2024 "mit Vorbehalt" fallen gelassen worden, nachdem der Staatsanwaltschaft Beweiszurückhaltung vorgeworfen worden war. Parallel dazu lief die Dreharbeit an der TLC-Dokureihe "The Baldwins" – mitten in der Anspannung. "Ich war wütend, als wir angefangen haben", sagte Hilaria dem Magazin. "Ich war besorgt und beschützend gegenüber meiner Familie. Ich musste das Familienoberhaupt durch all das hindurch sein." Dass Kameras in den Alltag hineinleuchten, nehme sie inzwischen in Kauf: "Am Ende lernt man sowieso, damit zu leben."

Persönlich wurde Hilaria auch beim Blick auf die Patchwork-Dynamik. Über den turbulenten Start mit Ireland (30), Alecs erwachsener Tochter aus der Ehe mit Kim Basinger (72), sagte sie: "Ich habe Alec gesagt, wenn Ireland mich nicht mag, würde ich nicht bleiben. Ich bin kein Hund, der sein Territorium markieren muss", sagte sie dem Magazin Gurus. Heute zeigt sich Ireland öffentlich anerkennend – und rührte im September mit lobenden Worten auf Instagram: Hilaria sei "exzentrisch und total verrückt (auf eine gute Art), aber sie hat das Leben meines Vaters gerettet". Sie habe Alec gesundheitlich stabilisiert, ihm Vergebung und Freundlichkeit gezeigt und die große Familie zusammengeführt. Für Hilaria, die als Yoga-Lehrerin praktiziert, steht ohnehin eines im Vordergrund: Schutz und Stabilität für die Kinder, während die Familie den Neuanfang vorbereitet.

Imago Hilaria Baldwin mit Alec Baldwin bei der ABT Spring Gala 2025 in New York

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern, Mai 2023

Getty Images Ireland Baldwin mit ihrem Vater Alec