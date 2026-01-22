Tochter vor die Kamera gezerrt? Hilaria Baldwin wehrt sich

Hilaria Baldwin (42) steht im Netz unter Beschuss, weil ihre zwölfjährige Tochter Carmen in einem Instagram-Video ein Outfit trägt, das vielen Followern angeblich zu erwachsen wirkt. In dem Clip, den die Tänzerin und siebenfache Mutter veröffentlicht hat, posiert Carmen in einem weißen Tanktop, einem kurzen beigefarbenen Rock, schwarzen Strumpfhosen, einer Perl-Bodychain und einer winzigen schwarzen Handtasche, während sie mit ihren kleinen Schwestern María Lucía und Ilaria ein "Gossip Girl"-Video nachstellt. Unter dem harmlosen Lip-Sync-Clip sammeln sich prompt Kommentare wie "Sie ist 12! Warum hetzt du sie, wie ein Teenager auszusehen?" oder "Sie sieht viel älter aus als 12". Einige User werfen Hilaria in den Kommentaren sogar vor, ihre Tochter zu sexualisieren und "vor die Kamera zu zerren", um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Die Yoga-Lehrerin lässt das nicht auf sich sitzen und schlägt öffentlich zurück. In einem Antwortvideo, das zunächst online ging, hält sie der Kritik den Spiegel vor: "Euer Kopf ist im Gully. Euer Kommentar ist ein Spiegel", schreibt Hilaria zu einem besonders empörten Posting. Dann spannt sie den Bogen weiter zu einem größeren gesellschaftlichen Thema und zeichnet auf einem Blatt Papier ein Lebensdiagramm aus Kindheit, Erwachsenenalter und Alter. Mit einem Kuchen-Vergleich will sie erklären, wie sich Frauen gegenseitig klein machen: "Wir denken, es gibt nur eine bestimmte Menge Kuchen, also rennen wir los und reißen uns unser Stück. Jede Frau, die im Weg steht – boom, boom, boom", sagt sie und spricht von Patriarchat, Bodyshaming und Angst. Den Vorwurf, sie setze Carmen "Gefahren aus", weist sie klar zurück: "Ja, klärt über Täter auf. Aber die Art, sie zu schützen, läuft nicht über Instagram-Kommentare oder Beschämung."

Im Hintergrund der Debatte steht eine Familie, die seit Jahren unter genauer Beobachtung der Öffentlichkeit steht. Hilaria teilt auf Instagram regelmäßig Einblicke in das turbulente Leben mit ihren sieben Kindern – darunter neben Carmen auch die Söhne Rafael, Leonardo, Romeo und Eduardo sowie die jüngsten Töchter María Lucía und Ilaria. Schauspieler Alec, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, bringt außerdem Tochter Ireland aus der Ehe mit Kim Basinger in die Patchwork-Familie ein. Auf Social Media zeigt die Unternehmerin oft chaotische Szenen aus dem Familienalltag, Kindergeburtstage, Tanzvideos im Wohnzimmer oder gemeinsame Ausflüge, bei denen es laut wird und alle durcheinanderreden.

Imago Hilaria Baldwin bei den 2nd Annual Gurus Awards in Los Angeles 2025

Instagram / hilariabaldwin Carmen Baldwin (m) mit ihren Schwestern, Januar 2026

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei den Gotham Television Awards 2025 in New York, Juni 2025