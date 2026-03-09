"Victorious"-Spin-off: Daniella Monet kehrt als Trina zurück

Daniella Monet schlüpft erneut in die Rolle der Trina Vega und kehrt für das neue Spin-off "Hollywood Arts" zurück an ihre alte Schule – diesmal allerdings als unqualifizierte Vertretungslehrerin. Die Dreharbeiten zur Serie, die später in diesem Jahr auf Netflix erscheinen soll, laufen bereits in Vancouver, und für die 37-Jährige ist es ein besonderer Moment. "Ich erinnere mich, wie ich die ersten zwei Monate immer wieder dachte: 'Warum ich? Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin'", verrät sie gegenüber dem Magazin OK!. Als sie zum ersten Mal das Set betrat und die neu errichteten Kulissen sah, seien viele Emotionen hochgekommen. Seit über eineinhalb Jahren war Daniella bereits in das Projekt involviert, bevor es schließlich grünes Licht bekam.

Die Schauspielerin, die zwei eigene Kinder hat, denkt vor allem an die Fans, die seit 15 Jahren auf eine Fortsetzung gehofft haben. "Ich möchte ihnen genau das geben, was sie wollen", erklärt sie. Die Serie biete clevere Easter Eggs für alle Zuschauer und sei gleichzeitig eine frische und dennoch vertraute Fortsetzung. Auch die Originalbesetzung soll in der neuen Serie auftauchen. "Wir haben das bereits besprochen! Avan ist auf Pressetour und hat gesagt, dass er dabei sein möchte, Leon war mehr als unterstützend, Matt, Liz, alle sagen auf die eine oder andere Weise, dass sie interessiert sind", verrät Daniella. Bevor die Serie offiziell angekündigt wurde, holte sie sich den Segen ihrer ehemaligen Kollegen – darunter auch Ariana Grande (32), die ihr eine dreiminütige Sprachnachricht schickte.

Daniella ist nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Produzentin an dem Projekt beteiligt. Ihr lag besonders das Casting am Herzen, denn bei Reboots sei es eine große Verantwortung, alles richtig zu machen. Das neue Cast, zu dem unter anderem Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang und Peyton Jackson gehören, besteht größtenteils aus talentierten Newcomern ohne große Multicam-Erfahrung. "Alyssa gibt mir Gänsehaut. Sie war noch nie im Fernsehen oder in einem Film außer bei einem kleinen Hintergrundjob", schwärmt Daniella. Die Verbundenheit zur Originalbesetzung ist der Schauspielerin, die seit ihrem fünften Lebensjahr im Geschäft ist, dabei besonders wichtig. "Ich bin noch nie einer Besetzung so nah geblieben", sagt sie über ihre ehemaligen Kollegen, mit denen sie bis heute eng befreundet ist.

