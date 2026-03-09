Elmar Weppers (†79) Witwe Anita legt seltenen Auftritt hin

Anita Wepper hat sich bei einem Promi-Event in München gezeigt – ein seltener öffentlicher Auftritt der Witwe von Schauspieler Elmar Wepper (†79). Am Samstag, den 7. März, feierte der Eagles Charity Club die Präsentation seines neuen Jahresmagazins 2026 im Gasthof "Rabenwirt" in Pullach bei München. Rund 80 Gäste waren bei dem Get-together dabei, das bei frühlingshaften Temperaturen auf der Terrasse stattfand. Darunter auch Anita, deren verstorbener Mann ein langjähriges Eagles-Mitglied war. "Ich bin den Eagles nach wie vor freundschaftlich verbunden und deswegen heute gerne gekommen", erzählte sie gegenüber Bunte. Sie sei gemeinsam mit Judith Prem, der Gründerin des Vereins "Retla e.V.", vor Ort.

Der Verein "Retla e.V." liegt Anita besonders am Herzen, wie sie erklärt. "Der Verein setzt sich vor allem gegen Einsamkeit im Alter ein und mein Mann war lange Zeit Schirmherr. Der Verein liegt mir sehr am Herzen, gerade jetzt, wenn man selbst älter wird, denn er ist eine wichtige Anlaufstelle für ältere Menschen", sagte sie. Auf die Frage nach dem Golfsport, der bei den Eagles eine wichtige Rolle spielt, antwortete Anita: "Golf war immer eher Elmars Thema, aber ich werde sicherlich auch wieder mit dem Golfspielen anfangen. Ich bin aber viel mit dem Hund draußen." Neben Anita waren auch zahlreiche andere Prominente bei der Magazinpräsentation dabei, darunter Schlagerstar Patrick Lindner (65) mit seinem Mann Peter Schäfer, Sängerin Katja Ebstein, Schauspieler Michael Roll sowie das Volksmusik-Duo Marianne & Michael.

Elmar Wepper starb Ende Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren. Der Schauspieler war vor allem durch seine Rolle in der ZDF-Krimiserie "Um Himmels Willen" bekannt geworden. Für Anita ist der Verlust ihres Mannes auch mehr als ein Jahr nach seinem Tod noch immer präsent. Dass sie sich nun wieder bei öffentlichen Veranstaltungen zeigt und dabei vor allem das soziale Engagement ihres verstorbenen Mannes weiterführt, zeigt, wie wichtig ihr diese Verbindung geblieben ist.

Getty Images Elmar und Anita Wepper

Getty Images Anita und Elmar Wepper

Gulotta, Francesco Elmar und Fritz Wepper im Mai 2016