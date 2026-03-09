So versteht sich Moderator Alexander Bommes mit den "Jägern"

Alexander Bommes (50) führt als Moderator durch die beliebte ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" und sorgt dabei nicht nur dafür, dass das Wissen der Kandidaten im Mittelpunkt steht, sondern auch der Humor nicht zu kurz kommt. Mit schlagfertigen Kommentaren und witzigen Sprüchen nimmt der Moderator dabei gerne auch mal die klugen Köpfe der sogenannten "Jäger" aufs Korn. Doch wie ist das Verhältnis zwischen Alexander und den Quizprofis eigentlich abseits der Kamera? Im Gespräch mit der Abendzeitung München schwärmt der Moderator jetzt von seinen Kollegen: "Sie sind einfach gute Menschen mit den Werten, die mir wichtig sind. Es geht ihnen um die Sache und nicht um die Bestätigung."

Den Erfolg der Sendung sieht Alexander maßgeblich bei den "Jägern" selbst. Diese seien "immer noch faszinierend - wegen ihres Wissens, aber auch wegen ihrer Persönlichkeiten", erklärt er gegenüber der Teleschau. Die gegenseitigen Sticheleien würden zudem Spaß machen, es entstünden "immer wieder neue kleine Geschichten". Auf die Frage, welchen "Jäger" er am meisten liebe, antwortet Alexander lachend: "Ich habe so viel Liebe in mir, die kann sich nicht nur auf eine Person konzentrieren." Die Quizprofis beeindrucken nicht nur durch ihr enormes Wissen, sondern haben abseits der Show auch ganz normale Berufe. Dazu gehören unter anderem Adriane Rickel, die als Korrektorin arbeitet, und Sebastian Klussmann, der als Redner, Autor und Berater tätig ist.

Die "Jäger" beweisen ihr Können regelmäßig in der Show und stellen die Kandidaten vor große Herausforderungen. Adriane Rickel, die zu den bekanntesten Gesichtern der Sendung gehört, konnte auch schon Zeugin besonderer Momente werden. Erst im vergangenen Jahr stellten zwei Kandidaten einen neuen Rekord auf, als sie in der Finalrunde 23 Fragen korrekt beantworteten. Solche Höchstleistungen zeigen, dass die Show lebt und immer wieder für Überraschungen sorgt. Neben Adriane gehören auch Annegret Schenkel, die als freie Lektorin arbeitet, sowie Dr. Manuel Hobiger, der als promovierter Seismologe tätig ist, zum festen Team der "Jäger".

ARD/Uwe Ernst Alexander Bommes bei "Gefragt – Gejagt"

ARD / Thomas Leidig "Gefragt – Gejagt"-Jäger Dr. Manuel Hobiger

Imago Sebastian Klussmann, Jäger bei "Gefragt – Gejagt"