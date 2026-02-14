Gewichtskontrolle bei "Charmed"? Rose McGowan enthüllt mehr

Rose McGowan (52) hat im Podcast "We need to talk" aufwühlende Einblicke in ihre Zeit am Set der Serie Charmed gegeben. Die ehemalige Hauptdarstellerin schilderte, dass sie zu Beginn einer jeden Staffel regelmäßig Gewichtskontrollen über sich ergehen lassen musste. "Zum Staffelstart haben sie sich jedes Mal um mich versammelt und mein Gewicht überprüft", erklärte die Schauspielerin. Die Produzenten hätten damals besonders auf ihren äußeren Eindruck geachtet, um sicherzustellen, dass sie den Vorstellungen entsprach. Rose beschreibt ihre Erfahrung mit deutlichen Worten: "Ich glaube, sie haben einfach ihr Produkt inspiziert."

Mit ihrem Einstieg in "Charmed" trat Rose an die Stelle von Shannen Doherty (†53) und verkörperte ab der vierten Staffel die Rolle von Paige Matthews. Jedoch wurde nicht nur ihr schauspielerisches Talent beurteilt: Sie musste sich angeblich äußerlich verändern, um die Erwartungen am Set zu erfüllen. Rose nahm zu, um ihr Gesicht runder erscheinen zu lassen und sprach mit sanfterer Stimme, um ein harmloseres Bild zu vermitteln. "Charmed", das zwischen 1998 und 2006 ausgestrahlt wurde, handelte von magisch begabten Schwestern – doch hinter den Kulissen schien das Leben alles andere als zauberhaft zu sein.

Abseits von "Charmed" war Rose vielen schon zuvor durch den Kultfilm "Jawbreaker – Der zuckersüße Tod" aufgefallen. In Boulevardspalten stand sie damals auch wegen ihrer Beziehung zu Marilyn Manson (57). Diese prägte ihr Image und zwang sie laut eigenen Angaben zu strategischen Entscheidungen über Auftreten und Rollenwahl. Später wurde die Schauspielerin zu einer der lautesten Stimmen gegen Missstände in Hollywood und trug mit ihren Veröffentlichungen und Auftritten maßgeblich dazu bei, dass Betroffene sich zu Wort meldeten.

ActionPress/Visual Alyssa Milano, Rose McGowan und Holly Marie Combs

Getty Images "Charmed"-Schauspielerinnen Holly Marie Combs, Rose McGowan und Alyssa Milano

LUCY NICHOLSON / Freier Fotograf (Getty) Rose McGowan und Schock-Rocker Marilyn Manson im Jahr 1999