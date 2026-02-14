Nach Marwin: Melissa Heitmann ist wieder bereit für Dates

Reality-TV-Star Melissa Heitmann (29) hat in einer Instagram-Fragerunde offen über ihr Leben als Single gesprochen und dabei einige erfrischend ehrliche Worte gefunden. Auf die Frage, ob sie glücklich als Single sei, antwortet sie: "Ich genieße mein Single-Sein und die Ruhe, die ich mir aufgebaut habe. Für mich ist es wichtig, alleine glücklich zu sein." Gleichzeitig verrät Melissa, dass sie offen für neue Bekanntschaften sei: "Ich glaube daran, dass die richtige Person zur richtigen Zeit kommt – ohne Druck, ohne Suchen. Ich brauche keinen Partner, aber ich wäre bereit für den Richtigen."

Nach ihrer Trennung von Marwin Klute (29), die vor wenigen Wochen bekannt wurde, hat sich Melissa bewusst Zeit für sich selbst genommen. Diese Phase scheint sie intensiv genutzt zu haben, um abzuschließen und sich auf sich selbst zu konzentrieren. "Ich habe mir erst mal bewusst Zeit für mich genommen und auch gebraucht, um alles zu verarbeiten, aber wäre jetzt offen dafür, jemand Neues kennenzulernen", erklärt sie im Netz.

Melissa und Marwin hatten sich im Rahmen von Temptation Island VIP den Herausforderungen des Reality-TV-Formats gestellt. Ihre Beziehung überlebte zwar die Sendung, doch kurz danach trennten sich ihre Wege endgültig. Marwin verließ die gemeinsame Wohnung, und Melissa ging mit dem Fokus auf ihr eigenes Wohlbefinden in eine neue Lebensphase. Die TV-Persönlichkeit legt offenbar großen Wert darauf, sich nach schwierigen Zeiten neu auszurichten und gelassen in die Zukunft zu blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar