Hailey Bieber packt aus: So teilen sie und Justin den Alltag

Hailey Bieber (29) erzählt in Australien ganz offen, wie sie und Justin Bieber (31) ihr Familienleben managen – und warum ihr System so gut funktioniert. Bei der Vogue-Veranstaltung "Forces of Fashion" am 13. Februar in Sydney erklärt das Model, dass Sohn Jack Blues, 17 Monate alt, oft mit Justin zu Hause bleibt, während sie arbeitet. "Einen großartigen Partner zu haben, ist wirklich wichtig. Und Verantwortung zu teilen", betont Hailey auf der Bühne. Gerade jetzt, während sie unterwegs ist, gebe es zu Hause keinen Grund zur Sorge: "Ich bin hier und arbeite und mein Sohn ist zu Hause mit seinem Vater und lebt sein bestes Leben", verrät sie weiter. Die Unterstützung von Justin sei für sie "sehr befreiend" und mache manche Entscheidungen sehr viel leichter.

Neben dem Alltag zu dritt schwärmt Hailey auch von der gemeinsamen Arbeit mit Justin. Kooperationen mit dem Sänger seien für sie keine Pflichttermine, sondern Herzensprojekte. "Ich bin immer super aufgeregt, mit der Person zusammenzuarbeiten, die ich liebe", erzählt die Gründerin von Rhode Beauty und ergänzt: "[Justin und ich] sehen es nicht als Arbeit. Wir betrachten es als: 'Wie cool ist es, dass wir beide das tun können, wofür wir brennen? Dann lass uns etwas gemeinsam machen, das uns begeistert.'" Beide mögen es, wenn Dinge "mühelos und nahtlos" wirken und sich vor allem gut anfühlen. Gleichzeitig betont Hailey, dass Balance auch heißt, Grenzen zu setzen. Mutter zu werden habe sie neu fokussiert – Absagen fielen zwar schwer, stärkten sie aber in anderen Bereichen.

Wie sehr sich ihr Fokus nach der Geburt verschoben hat, hatte Hailey bereits im Herbst gegenüber GQ beschrieben. Dort erzählte sie, dass sie inzwischen viel häuslicher geworden sei und ihren Tag am liebsten mit Jack starte – erst Zeit mit dem Kind, dann, wenn möglich, ein Workout. Das Gefühl, etwas zu verpassen, habe deutlich abgenommen. "Ich bin viel mehr zum häuslichen Typ geworden als früher. Ich denke, wenn man ein Kind hat, passiert das, zumindest war es bei mir so. Ich habe definitiv viel weniger Angst, etwas zu verpassen", erklärte sie und ergänzte: "Ich liebe es einfach, Zeit mit meinem Sohn zu verbringen." Jack wachse schnell, die Monate rasten vorbei, und genau deshalb wolle sie jeden Moment auskosten.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues, April 2025