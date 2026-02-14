Comeback für "Die Discounter"? Das denkt Merlin Sandmeyer

Die Fans der Serie Die Discounter stehen weiterhin im Ungewissen: Seit Dezember 2024 liegt das Erfolgsformat auf Eis, und die Zukunft der Mockumentary bleibt unklar. Hoffnung auf ein Comeback macht jetzt Schauspieler Merlin Sandmeyer, der in der Serie den Ladendetektiv Jonas verkörpert. Auf dem "A Night to Remember"-Event von Prime Video und Amazon MGM Studios erklärt er gegenüber Promiflash: "Ich hoffe auch, dass es eine Pause ist. Es hieß erst mal: Vorerst ist es vorbei. Aber man weiß ja auch nie. Die Jungs, die das machen, sind auch sehr spontan und haben viele Ideen."

Der 36-Jährige gibt zudem preis, dass nach dem Ende der Serie Gerüchte über einen möglichen Film aufkamen – derzeit gebe es diesbezüglich jedoch keine konkreten Pläne. Trotz des ungewissen Schicksals der Show steht Merlin einem Wiedereinstieg in die Rolle des Jonas durchaus aufgeschlossen gegenüber. Allerdings sei für ihn persönlich der Zeitpunkt aktuell nicht passend. "Jetzt nach zwei Jahren – ja, ich kann mir das schon vorstellen, nächstes, übernächstes Jahr", betont er, fügt jedoch hinzu: "Aber gerade ist es ganz gut, auch ein bisschen etwas anderes zu machen."

Auch Kollegin Nura (37) zeigte sich im vergangenen Jahr optimistisch, was die Zukunft der Serie betrifft. Im Gespräch mit Promiflash stellte die Rapperin damals klar: "'Die Discounter' ist nicht vorbei. Wir machen nur kurz Mutterschaftsurlaub sozusagen und dann kommen wir wieder." Damals ließ sie die Fans auf ein schnelles Comeback hoffen. "Vielleicht sind wir auch schon in einem Jahr wieder da", sagte sie und fügte augenzwinkernd hinzu: "Gib uns neun Monate zum Gebären und dann noch mal bis das Kind in die Kita kommt und dann könnten wir wieder zurück sein."

IMAGO / Future Image Merlin Sandmeyer, Schauspieler

IMAGO / Stephan Wallocha Merlin Sandmeyer, Oktober 2023

ActionPress Nura, Rapperin