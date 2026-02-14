Nach dritter OP: Lindsey Vonns Arzt äußert sich zum Ski-Star

Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo liegt Lindsey Vonn (41) weiterhin im Krankenhaus Ca' Foncello im norditalienischen Treviso. Die Ski-Legende wurde dort in nur wenigen Tagen gleich dreimal am linken Bein operiert, um die Folgen des Crashs zu behandeln. Nun spricht der behandelnde Chefarzt der Orthopädie, Stefano Zanarella, in der italienischen Zeitung Corriere della Sera ausführlich über den komplizierten Eingriff und den aktuellen Zustand seiner prominenten Patientin.

Stefano Zanarella schildert, dass das Ca' Foncello als olympisches Krankenhaus speziell auf solche Notfälle vorbereitet sei und man Lindseys Verletzungen mit einem Team aus verschiedenen Fachleuten behandelt habe. "Wir haben diesen komplizierten Fall mit einem Team von Experten behandelt und jeden Schritt des Genesungswegs gemeinsam abgestimmt", erklärt der Chirurg dem Blatt. Wichtig sei ihm, zu betonen, dass Lindseys Star-Status keine Sonderbehandlung ausgelöst habe: "Wir haben den gleichen Einsatz gezeigt, den wir jedem Patienten widmen, ohne uns davon beeinflussen zu lassen, dass es sich um eine Weltklasse-Sportlerin handelt", so Zanarella.

Vor zwei Tagen meldete sich Lindsey erstmals selbst aus dem Krankenhaus und zeigte sich kämpferisch. Auf Instagram postete sie ein Foto aus dem Klinikbett, an ihrer Seite Helfer und ein Gestell, das ihr verletztes Bein stützte. "Ich hatte heute meine dritte OP und sie war erfolgreich", ließ Lindsey ihre Fans wissen. Sie schrieb weiter: "Erfolg bedeutet für mich momentan, kleine Schritte zu machen und Fortschritte zu sehen." Trotz der schweren Verletzung betonte sie, dass sie langsam, aber stetig vorankomme. Auch an Team USA schickte sie Grüße und gratulierte zu den sportlichen Erfolgen.

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn lächelt tapfer nach ihrer dritten Operation, Februar 2026

Getty Images Lindsey Vonn reagiert beim Abfahrtstraining der Winterspiele Milano Cortina 2026 in Cortina d’Ampezzo

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana