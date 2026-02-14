Streit mit Harry: Prinzessin Kate gibt Vermittlerrolle auf

Prinz Harry (41) soll der Frieden mit seiner Familie quasi auf dem Silbertablett serviert worden sein – wenn er denn bereit ist, einen entscheidenden Schritt zu gehen. Wie das Magazin OK! berichtet, setzt der Herzog von Sussex in diesem Jahr vor allem auf die Annäherung an König Charles (77). Während zwischen Vater und Sohn vorsichtige Signale der Entspannung zu sehen sind, bleibt das Verhältnis zu Prinz William (43) wie eingefroren. Insider sind sich laut Bericht einig: Ohne eine direkte und persönliche Entschuldigung bei William wird es keine echte Versöhnung geben – und damit auch kein harmonisches Familientreffen. Ausgerechnet Prinzessin Kate (44), die lange als leise Vermittlerin im Hintergrund galt, soll sich nun aus dieser Rolle zurückgezogen haben: "Kate sieht eine direkte Entschuldigung bei William als den einfachsten und vernünftigsten Anfangspunkt. Je länger dieser Schritt ausbleibt, desto schwerer fällt es ihr, engagiert zu bleiben, weil sie denkt, dass sie nichts mehr tun kann, wenn Harry nicht einmal diese Mindestanforderung erfüllt."

Eine Quelle schildert gegenüber OK!, Kate habe jahrelang versucht, die Gesprächskanäle zwischen den Brüdern offenzuhalten und "hinter den Kulissen" zu schützen, was noch zu retten war. Nach Harrys Enthüllungsbuch, dem eskalierten Streit um Meghan (44) und mehreren Jahren Funkstille sei ihre Geduld aber aufgebraucht. Sie fühle sich emotional erschöpft und habe das Gefühl, ihre Bemühungen seien selbstverständlich genommen worden. "Kate ist nach wie vor der Meinung, dass jeder seine negativen Gefühle loslassen sollte. Harry liegt ihr noch immer am Herzen und sie wünscht sich eine Versöhnung. Aber nach ihren gesundheitlichen Problemen kann sie nicht mehr die Vermittlerin und Diplomatin spielen – sie findet nun, es ist an der Zeit, dass Harry sich an ihren Ehemann wendet", erklärt die Quelle weiter. Harry betonte jedoch mehrfach, dass er selbst eine Entschuldigung von seiner Familie erwartet, was die Pattsituation nur weiter festigt.

Doch ganz hat Kate die Hoffnung wohl noch nicht aufgegeben. Laut dem Mirror arbeitete die Prinzessin erst vor wenigen Wochen noch "an einer ganz persönlichen Friedensmission", um William und seinen Bruder einander wieder näherzubringen. Im Hintergrund liefen angeblich bereits erste diplomatische Versuche, als Schauplatz einer möglichen Versöhnung galten damals die Invictus Games 2026 in Großbritannien. Laut Insidern wollte Kate bis dahin unbedingt eine Grundlage für einen neuen Dialog schaffen und war sogar bereit, den Kontakt zu Meghan wieder aufzunehmen. "Kate hat für das Jahr 2026 nichts als Frieden und Liebe im Herzen", zitierte das Magazin damals eine Quelle.

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinz Harry bei der Premiere von "Cookie Queens" beim Sundance Film Festival, Januar 2026

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025