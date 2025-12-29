Katja Riemann trauert um ihre einstige Liebe Peter Sattmann

Die deutsche Filmszene trauert um Peter Sattmann (†77): Der Schauspieler ist am 25. Dezember 2025 gestorben, nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag. Bekannt gegeben wurde sein Tod von einem Sprecher seiner Künstleragentur, wie unter anderem Bild meldete. In den Stunden danach meldeten sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen zu Wort, allen voran seine Ex-Partnerin Katja Riemann (62). Die Schauspielerin wandte sich auf Instagram an den verstorbenen Vater ihrer gemeinsamen Tochter Paula (32) und fand sehr persönliche Worte für einen Mann, der ihr Leben viele Jahre geprägt hatte: "Du fehlst uns schon jetzt. Der liebevolle Schalk in deinen Augen, deine permanente Zigarettenraucherei, deine Witze, (keinen haben wir uns merken können), deine Sonnenbrillen, die wir in allen Ehren halten werden, deine absichtslose Lässigkeit und Coolness, weil es dir wirklich kackegal war, was andere denken, meinen oder urteilen, weswegen du in deinem Buch auch nur über dein Scheitern, nicht über deine unglaublichen Erfolge geschrieben hast."

Katja und Peter waren in den 1990er-Jahren ein Paar und heirateten auf Mauritius. Aus ihrer Beziehung stammt Tochter Paula, die heute als Regisseurin arbeitet. In ihrem Statement schreibt sie weiter: "Du lebst in unseren Herzen, unseren Erinnerungen, in unserem Sein, in deinen bezaubernden Töchtern, deinen Filmen, deinem Schreiben, deiner Kunst. Du hattest keine Angst vor dem Tod, nie. Wir hoffen, dass es dir dort, wo du jetzt bist, gut geht, dass du eine rauchen kannst und Witze erzählen, Musik machst und es warm hast – aber sei gewiss: Unsere Liebe für dich wird dich wärmen." Simone Thomalla (60) postete in ihrer Story ein Schwarz-Weiß-Foto des Kollegen mit den Worten: "Gute Reise lieber Peter". Katerina Jacob (67) schrieb auf Facebook: "Was ist denn im Moment los? Wieder ist ein Guter gegangen." Dazu teilte sie ein Bild vom gemeinsamen Dreh und erinnerte: "RIP lieber Peter Sattmann. Was hatten wir für einen Spaß."

Peter Sattmann wurde in Zwickau geboren, ausgebildet an der Neuen Schauspielschule München, und prägte anschließend über Jahrzehnte Bühne, Film und Fernsehen – mehr als 180 Produktionen tragen seine Handschrift. Er arbeitete früh eng mit großen Theaterhäusern zusammen und war einem Millionenpublikum in Reihen wie Tatort oder Das Traumschiff vertraut, zuletzt 2019 in "Sambia". Wegbegleiter beschreiben sein Spiel als emotional, authentisch und präsent. Privat erzählte der Schauspieler in Interviews gern von Musik, Schreiben und seinem Humor, der auch am Set für Leichtigkeit sorgte. Menschen in seinem Umfeld betonen, wie wichtig ihm Nähe, Freundschaft und das gemeinsame Lachen waren – Erinnerungen, die nun bleiben und die vielen persönlichen Abschiede dieser Tage tragen.

Collage: Imago, Getty Images Collage: Peter Sattmann und Katja Riemann

Imago Katja Riemann, Peter Sattmann und Tochter Paula bei der Premiere von "Bergkristall" in München

Imago Peter Sattmann, Schauspieler