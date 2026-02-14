BTS feiern ihr großes Comeback mit neuem Album und GQ-Cover

Großes Wiedersehen im Rampenlicht: BTS posiert als komplette Siebener-Formation für das März-Cover von GQ und gibt dort das erste gemeinsame Interview seit 2022. Am 13. Februar wurde die Coverstory veröffentlicht. Mit Kim Namjoon (31) aka RM, Jin (33), Suga (32), J-Hope (31), Park Jimin (30), Kim Taehyung (30) aka V und Jungkook (28), die nach Militärdienst und Solo-Projekten wieder Seite an Seite auftreten. Im Interview schildert RM den straffen Studioalltag in Kalifornien: sechs Tage die Woche Training am Morgen, gemeinsames Mittagessen, dann bis in den Abend Sessions mit Songschreibern und Produzenten. Die Arbeit habe sich angefühlt wie eine Schatzsuche: "Wie nach einem Goldstück graben – und ich glaube, wir haben eins gefunden."

Auch das Thema Druck kommt zur Sprache. RM erinnert an seinen Weverse-Livestream im Dezember, in dem er zugab, er habe "tausende Male" ans Aufhören gedacht. Die Musiker betonen, dass sie sich in schweren Phasen gegenseitig auffangen. Die Zeit im Dienst brachte Disziplin und Erdung: Suga erzählt, er sei "nie, niemals zu spät" gewesen, J-Hope nennt die Erfahrung fordernd, aber erdend, Jimin spricht hingegen von einer persönlichen Bedeutung. In Los Angeles lebten die Musiker nun wieder zwei Monate lang unter einem Dach, um ihr Comeback vorzubereiten. Sie nahmen gemeinsam neue Songs auf und stimmten sich auf die nächste Ära ein. Das fünfte Studioalbum "ARIRANG" erscheint am 20. März – eine klare Ansage, dass die Bühne wieder ihnen gehört.

Hinter dem großen Moment steht eine Geschichte, die längst global mitschreibt: BTS wurden 2010 formiert, debütierten 2013 und wuchsen mit jeder Veröffentlichung enger mit ihren Fans, der Army, zusammen. Frühe Auftritte außerhalb Koreas, rasant steigende Verkäufe und 2017 der Durchbruch als erste K-Pop-Gruppe mit dem Billboard-Titel "Top Social Artist" prägten den Weg. Die neue Ära knüpft daran persönlich an. "ARIRANG" spiegelt ihre Wurzeln, die gemeinsame Zeit im selben Haus in Los Angeles weckt Erinnerungen an die Trainee-Jahre – nur jetzt getragen von Rekorden, Milliarden Streams und Chart-Meilensteinen. Abseits der Bühnenrollen zeigen die sieben, wie sehr ihr Miteinander privat trägt: Neckereien im Studio, gemeinsames Essen, ein geteiltes Lachen nach langen Tagen. Wenn RM über Druck spricht und V gesteht, dass hinter den Kulissen auch Tränen fließen, wirkt dieses Comeback wie das, was ihre Fans am meisten feiern: sieben Stimmen, ein Raum, ein Wir.

Getty Images BTS im April 2022

Instagram / uarmyhope BTS im August 2025

Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards im Mai 2019