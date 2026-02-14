Harald Glööckler flasht beim Wiener Opernball mit neuem Look

Harald Glööckler (60) hat am Donnerstagabend beim Wiener Opernball in der Staatsoper für staunende Blicke gesorgt. Der Designer zeigte sich nicht mit seinen gewohnt kurzen, dunklen Haaren, sondern mit einer XXL-Mähne, die hoch frisiert und in sattem Blond glänzte. Kombiniert hat Harald den neuen Look mit einem schwarzen Frack, weißer Weste und Fliege – für seine Verhältnisse beinahe klassisch. Gekommen ist er allein, begleitet wurde er von der Aufmerksamkeit der High Society, die sich traditionell zum Ball trifft. Auch auf Social Media ließ er seine Community an dem Glamour-Abend teilhaben und teilte Eindrücke direkt vom Parkett.

Schon in den Tagen vor dem Ball hatte der Reality-Liebling die Verwandlung eingeleitet und demonstriert, dass er mit Perücken spielt. Auf Instagram zeigte Harald kurz zuvor eine Variante mit feurig roten Haaren, die er knapp kommentierte: "Neuer Look". Seine Follower nahmen die Blond-Premiere begeistert auf: "Blond steht dir gut", schrieb ein Fan, ein anderer jubelte: "Harald schaut wieder super aus". Dass der Opernball in diesem Jahr zusätzlich prominenten Glanz erhielt, lag auch an der Anwesenheit von Sharon Stone (67) – doch Haralds Föhnwelle behauptete sich mühelos als Hingucker zwischen Frack, Roben und Orchesterklängen.

Der Designer hatte gerade erst mit einem ganz anderen Mode-Thema für Wirbel gesorgt. In der vergangenen Woche äußerte Harald im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur heftige Kritik an den neuen Olympia-Outfits von Team Deutschland. "Die Outfits sind so langweilig, dass keine Emotionen hochkommen und man sich damit gar nicht weiter befassen möchte", stellte der TV-Star nüchtern fest. Er zeigte sich enttäuscht über die fehlende Innovation und meinte deutlich: "Weder innovativ noch erfrischend neu – geschweige denn ansprechend." Sein knallhartes Urteil: "Von mir gibt es dafür leider null Punkte."

Getty Images Harald Glööckler beim Pompoeoes Provence Launch im Hotel Adlon in Berlin, 19. Juni 2024.

Getty Images Harald Glööckler beim 68. Wiener Opernball in der Staatsoper in Wien, Februar 2026

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler mit roten Haaren, Januar 2026

