"Habe mich geschämt": Melody Haase packt über Intim-OP aus

Reality-TV-Star Melody Haase (32) spricht so offen wie nie über ihre intimsten Beauty-Eingriffe – und verrät, was sie dazu brachte. In der ZDF-Dokureihe "Make me beautiful - Perfekt um jeden Preis" erzählt die Sängerin, dass sie sich 2017 in Berlin einer Schamlippen-Verkleinerung unterzogen hat. Auslöser sei der Druck gewesen, den sie durch die Porno-Industrie gespürt habe. Der Eingriff fand im Zuge eines zweiten Brazilian Butt Lifts statt, bei dem die überschüssige Haut direkt mit entfernt wurde. "Die waren mir nämlich ein bisschen zu groß, da habe ich mich geschämt", erzählt Melody. Männer hätten sich zwar nie beschwert, doch sie selbst fühlte sich nicht mehr wohl – auch, weil sie ihre Form in Pornos kaum wiederfand.

In der zweiteiligen Produktion zeichnet die 32-Jährige nach, wie sich die Unsicherheit langsam in ihr festsetzte. "Und dann habe ich mich immer gefühlt, als würde etwas mit mir nicht stimmen", erklärt sie und offenbart: "Ich kam schon immer ganz gut an, und ich habe Angst, das zu verlieren", gesteht das Reality-Sternchen. Um dem empfundenen Druck nachzukommen, testete die DSDS-Bekanntheit im Laufe der Jahre fast alles: Falten ließ sie mit Botox glätten, den Po vergrößerte sie mehrfach mit Eigenfett – ein Eingriff, den Experten wegen der Risiken kritisch sehen. Inspiration holte sie sich bei Idol Kim Kardashian (45), auf deren Spuren sie sogar eine skurrile Behandlung ausprobierte: Sie ließ sich, wie sie schildert, Fisch-Sperma ins Gesicht spritzen.

Doch trotz ihrer Eingriffe fühlt sich die Reality-TV-Persönlichkeit keineswegs sicherer. Auf der Premiere von Die Abrechnung – Der Promi-Showdown im vergangenen Jahr sprach Melody offen über ihre Gewichtsabnahme. Durch Sport und bewusste Ernährung verlor sie über 30 Kilogramm. Doch statt sich im neuen Körper wohler zu fühlen, merkte sie schnell, dass der Wandel auch Schattenseiten mit sich brachte. "Ich fand mich vorher sehr sexy", verriet sie und fügte hinzu: "Ich muss ehrlich sagen, dass mich das tendenziell unselbstbewusster gemacht hat." Besonders die vielen Komplimente zu ihrem neuen Look setzten sie unter Druck. "Das ist der Druck, den man sich selber macht, weil man schon mal dieses krasse Ideal von sich gesehen hat", gab sie zu.

IMAGO / BOBO Melody Haase, Reality-TV-Bekanntheit

AEDT / ActionPress Melody Haase, TV-Bekanntheit

Imago Melody Haase bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" in Berlin