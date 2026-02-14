Während Kate Merlans Dreh in NYC wurde "jemand erschossen"

Schockierende Szenen mitten in New York: Realitystar Kate Merlan (39) war mit einem kleinen Team vor einem 7-Eleven nahe des Times Square für Dreharbeiten unterwegs, als gegen 10:30 Uhr plötzlich Einsatzfahrzeuge anrückten und die Straße abriegelten. Nur Augenblicke zuvor hatte Kate noch vor dem Laden gestanden, um Getränke zu holen. Dann passierte das Unfassbare – in dem Geschäft wurde ein Mann am helllichten Tag erschossen. "Ich habe gerade richtig Angst", sagte Kate in ihren Instagram-Storys. Sichtlich aufgewühlt berichtete sie, dass der Täter unmittelbar nach den Schüssen an ihr und dem Team vorbeigerannt sei.

Zu der Tat liegen erste Details vor: Laut ABC7 New York sollen zwei Männer im Streit den Laden betreten haben. Wenige Sekunden später zog einer von ihnen eine Waffe und schoss auf den anderen, der noch am Tatort starb. Bei dem Opfer handelt es sich demnach offenbar um einen obdachlosen Mann. Die Polizei sicherte umgehend die Umgebung, wertete Überwachungsvideos aus und fahndet nach dem flüchtigen Schützen. Für Kate und die Crew war der Dreh sofort beendet. "Hier ist gerade irgendwas richtig Schlimmes passiert", schilderte die TV-Bekanntheit, die sich und ihr Team zuvor noch von Sicherheitskräften wegschicken lassen musste.

Für die Influencerin, die durch Formate wie Kampf der Realitystars oder Das Sommerhaus der Stars einem großen Publikum bekannt wurde, ist der Vorfall ein persönlicher Ausnahmezustand. Sie sprach von "kompletter Schockstarre" und rang in kurzen Handyclips nach Worten: "Es ist einfach jemand erschossen worden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", erklärte sie auf Instagram. In den vergangenen Monaten hatte die Kölnerin bereits mehrfach offen über belastende Erlebnisse in der TV-Welt gesprochen und Grenzen eingefordert. Privat zeigt sie ihren Followern sonst gerne unbeschwerte Momente zwischen Job, Reisen und Alltagsroutine – umso härter traf sie nun diese Gewalttat, die sich nur wenige Schritte von ihr entfernt abspielte.

Imago Realitystar Kate Merlan auf der Berlin Fashion Week im Februar 2025

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

