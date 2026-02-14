Nach Tränen: Moderator tröstete Sharon Stone mit Schokolade

Hollywood-Ikone Sharon Stone (67) sorgte beim diesjährigen Wiener Opernball für einen besonders emotionalen Moment. Noch bevor die 67-jährige Schauspielerin in ihrer Loge Platz nahm, wurde sie im Interview mit Moderator Andi Knoll zu Tränen gerührt. Auf die Frage nach ihrem Eindruck vom roten Teppich und dem prunkvollen Ball zeigte sich Sharon sichtlich überwältigt. "Ich habe sie zum Weinen gebracht", erzählte der Moderator später im Interview mit ORF. "Ich war der Erste, der ihr die Frage gestellt hat." Nach einer kurzen Pause präsentierte sich die Schauspielerin wieder gefasst in ihrer Loge und schwärmte von einem "wirklich wunderschönen" Abend, wie Heute.at jetzt berichtet.

Um die Situation aufzulockern, ließ sich der Moderator eine besondere Geste einfallen. Andi präsentierte ihr in Anspielung auf ihre Vorliebe für dunkle Schokolade eine Tafel als Nervennahrung. Die süße Überraschung kam bestens an: Laut Heute.at soll Sharon sogar einen kleinen Freudentanz hingelegt haben. Auf Instagram teilte Andi zudem einen Schnappschuss des Moments und schrieb dazu: "Schokolade hilft! Immer!" Nach der kleinen Stärkung schien die Schauspielerin trotz des emotionalen Moments ihren weiteren Abend in vollen Zügen zu genießen.

Für die Hollywood-Ikone war der Opernball nur einer von mehreren glanzvollen Programmpunkten. Während ihres Wien-Aufenthalts residierte Sharon in einer Suite des Traditionshotels Sacher, und ihr Besuch des Opernballs war laut Heute.at Teil eines sorgfältig abgestimmten Aufenthalts. Bereits vor dem Ball nahm sie gemeinsam mit Logen-Gastgeber Karl Guschlbauer an einem exklusiven Dinner mit einem luxuriösen Fünf-Gänge-Menü teil. Anschließend ging es weiter in die Wiener Staatsoper, wo sie als Stargast in Guschlbauers Loge erwartet wurde. Man darf gespannt sein, welcher glamouröse Auftritt für Sharon als Nächstes folgt.

Getty Images Sharon Stone beim Wiener Opernball 2026

Getty Images Sharon Stone bei einer Pressekonferenz zum Opernball "Schaumrollenkoenig" in St. Willibald, Österreich, am 10. Februar 2026

Getty Images Sharon Stone, Januar 2025