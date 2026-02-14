Hardy Krüger jr.s Frau hatte Angst um Karma nach Ringverlust

Dramatische Szenen an Australiens Küste: Als Hardy Krüger jr. (57) nach seinem Dschungel-Auszug seinen Ehering im Meer verlor, brach für seine Ehefrau Alice eine Welt zusammen. Die 48-Jährige war völlig aufgelöst: "Ich habe richtig Panikattacken gehabt und keine Luft mehr bekommen. Ich habe geschrien und geweint", gestand sie im Interview mit Bild. Da der Schauspieler im Camp sieben Kilo abgenommen hatte, war ihm das Schmuckstück in den Wellen einfach vom Finger geglitten. Für Alice war das jedoch mehr als nur ein Missgeschick – sie interpretierte den Verlust als düsteres Omen und hatte panische Angst, dass das Schicksal ihrer Ehe nun schlechtes Karma bescheren könnte.

Doch inzwischen gibt es ein unglaubliches Happy End: Der Ring ist tatsächlich wieder da! Der deutsche Hobby-Schatzsucher Felix Johannsen wurde durch die RTL-Bilder auf das Drama aufmerksam und startete eine beispiellose Rettungsaktion. Er analysierte den Küstenverlauf sowie den Wasserstand und schickte einen australischen Kollegen mit Metalldetektor genau zum richtigen Zeitpunkt an den australischen Strand. Und tatsächlich – bei Niedrigwasser wurde das gute Stück aus dem Sand gefischt! So kehrte das Symbol ihrer Liebe zu den Krügers zurück.

Alice ist nach dem anfänglichen Schock völlig beflügelt und sieht in der Rückkehr des Ringes ein Zeichen des Schicksals: "Und wenn der Ring uns wiederfindet, dann heißt es, dass wir füreinander bestimmt sind", war sie sich im Gespräch sicher. Als Konsequenz aus diesem irren Erlebnis soll nun sogar ein zweites Mal geheiratet werden! Bis dahin bleibt der Ring hoffentlich da, wo er hingehört.

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger Jr. beim 28. Leipziger Opernball in Leipzig

RTL Hardy Krüger jr. und Simone Ballack im Dschungelcamp-Lager

Getty Images Hardy Krüger Jr. und Alice Krüger bei der Berlin Opening Night 2024 während der Berlinale