Model Alex Mariah Peter verkündet Trennung am Valentinstag

Ist es bei Alex Mariah Peter (28) und ihrem Partner aus und vorbei? Diesen Eindruck vermittelt zumindest das neueste Reel, das das Model auf seinem Instagram-Account veröffentlicht – und das ausgerechnet am vermeintlich romantischsten Tag des Jahres, dem Valentinstag. Alex stellt in dem Video eine Szene eines Gesprächs nach. "14. Februar 2026: 'Wir sind getrennt. Es ist vorbei'", sagt sie in der ersten Szene. Darauf folgt eine zweite Szene mit ihr in einer anderen Position zu einem anderen Zeitpunkt: "Juli 2025: 'Was? Aber warum?'"

Ganz unkommentiert lässt Alex ihr Video nicht. "Eins, zwei oder drei, letzte Chance vorbei – Hard Launch: Hot-Girl-Summer-Mariah. In dem Sinne, frohen Valentinstag", kommentiert sie den Beitrag. Dem Clip nach zu urteilen, wäre eine Trennung im Sommer des vergangenen Jahres anscheinend nicht mal annähernd infrage gekommen. Das machte sie auch kurz zuvor noch im Interview mit Promiflash deutlich. Bei der Fashion Show von Marina Hoermanseder im Februar 2025 schwärmte Alex von ihrem Liebesglück. "Ich liebe den, was soll ich dir sagen. Das ist so lustig, weil ich frage meinen Freund ganz oft: 'Warum liebst du mich?' Und dann denke ich ganz schnell darüber nach, ohne nachzuhören", schwärmte sie im Interview.

Alex und ihr Partner waren zu diesem Zeitpunkt gerade frisch in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. Zwar lebten sie schon seit geraumer Zeit zusammen, doch bedeutete der Schritt in etwas Gemeinsames einen großen Schritt für sie. Dass die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin überhaupt in einer Beziehung ist, machte sie Anfang 2024 bekannt. Wer der Mann an ihrer Seite ist – oder war – hielt sie aber stets geheim. Sie veröffentlichte nur gemeinsame Bilder, auf denen sein Gesicht unkenntlich ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Siegerin 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter mit ihrem Freund, Dezember 2024