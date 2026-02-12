Alfonso Ribeiro ist Pate von James Van der Beeks Tochter

Alfonso Ribeiro (54) nimmt unter Tränen Abschied von seinem engen Freund James Van der Beek (†48) – und offenbart dabei ein ganz besonderes Band: Er ist Pate von Tochter Gwendolyn. Der Schauspieler und Moderator würdigte James am Mittwoch in einem langen Instagram-Post, kurz nachdem James' Frau Kimberly Van der Beek auf Social Media den Tod ihres Mannes bekanntgegeben hatte. Der Star aus Dawson’s Creek war am Dienstag in den USA nach einem Kampf gegen Darmkrebs gestorben. Alfonso schrieb, er sei "so gebrochen" und werde für James' Kinder da sein. Er nannte Gwendolyn liebevoll "Goddie daddy"-Patenkind und hielt fest: "Er wird für immer in meinem Herzen leben."

In seinem Tribut schilderte Alfonso, wie er James durch die Höhen und Tiefen der Behandlung begleitete: "Die Höhen, als es so aussah, als hätte er es besiegt, bis zu den tiefsten Tiefen, als es zurückkam", schrieb er bei Instagram. James hatte seine Diagnose im November 2024 öffentlich gemacht, nachdem er zuvor seit 2023 privat mit der Krankheit lebte. Nach der Todesnachricht starteten Freunde eine Spendenkampagne für die Familie, die rasch große Unterstützung erhielt. Zu den Spendern zählen auch "Dancing with the Stars"-Bekannte wie Ricki Lake und Derek Hough (40). Kimberly bat in ihrer Mitteilung um Ruhe in der Trauerzeit und schrieb über ihren Mann: "Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Anmut", dazu teilte sie ein strahlendes Foto.

James und Kimberly haben sechs Kinder: die Töchter Olivia, Annabel, Emilia und Gwendolyn sowie die Söhne Joshua und Jeremiah. In den vergangenen Jahren präsentierte sich die Familie oft als eingeschworene Einheit, ob im Alltag oder bei besonderen Anlässen. Kimberly übernahm zuletzt immer wieder Termine für den Schauspieler, wenn es seine Gesundheit nicht zuließ. Freunde wie Alfonso betonen, dass die Krankheit beide enger zusammengeschweißt hätte. Der enge Kreis erinnert sich an James als warmherzigen Familienmenschen, der Freundschaften pflegte, Rituale schätzte und den kleinen Momenten Bedeutung gab – ein Erbe, das in seinen Kindern und in den Menschen weiterlebt, die er auf seinem Weg berührt hat.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Alfonso Ribeiro und James Van der Beek

Getty Images Alfonso Ribeiro bei der Premiere von "Gemini Man"

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022