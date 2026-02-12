Bad Bunny löscht gesamten Instagram-Inhalt nach Super Bowl

Bad Bunny (31) hat nach seinem gefeierten Super-Bowl-Auftritt einen überraschenden Schritt gewagt und sein Instagram-Profil radikal aufgeräumt. Der Account des Grammy-Gewinners, der von Millionen Menschen weltweit verfolgt wird, ist komplett leergefegt: Alle Fotos und Videos wurden gelöscht, sogar das Profilbild ist verschwunden. Der puerto-ricanische Sänger ist zusätzlich sämtlichen Accounts entfolgt. Das einzige, was bleibt, ist ein Link in seiner Bio, der auf sein letztes Album "Debí Tirar Más Fotos" aus dem Jahr 2025 führt.

Mit seiner Halbzeitshow beim Super Bowl brachte Bad Bunny die Bühne buchstäblich zum Beben. Der 31-Jährige zelebrierte puerto-ricanische Kultur und Gemeinschaft mit einer Inszenierung, die Kinder beim Feiern, ältere Herren beim Domino-Spiel und Tänzer inmitten von Zuckerrohrfeldern zeigte. Neben aufwändigen Kulissen und emotionalen Elementen sorgte die Performance auch durch die Einbindung der globalen Latino-Community für Aufmerksamkeit. Doch während Fans und Kritiker die Show lobten, gab es auch harsche Worte. Vor US-Präsident Donald Trump (79) zeigte auf seiner Social-Media-Plattform wenig Begeisterung und kritisierte die Auftritte als "schrecklich" und als "Affront gegen die Größe Amerikas".

Schon vor dem Super Bowl betonte Bad Bunny, wie wichtig ihm das Gemeinschaftsgefühl seiner Latino-Familie und der Menschen, die ihn weltweit unterstützen, ist. Seine Auftritte stehen oft im Zeichen von Zusammenhalt und kulturellem Stolz. Auch bei früheren Shows ließ er keine Gelegenheit aus, seine Herkunft und Identität zu feiern. Privat gibt sich der Künstler allerdings deutlich zurückhaltender. Der sonst oft grell und schrill wirkende Superstar zeigt, dass er auch die leisen Töne beherrscht – sei es durch symbolische Gesten auf der Bühne oder überraschende Aktionen wie die auf Instagram. Fans spekulieren nun, ob hinter der plötzlichen Löschung seiner Posts ein größerer Plan für den nächsten Schritt seiner Karriere steckt.

Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium, Santa Clara, 8. Februar 2026

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Bad Bunny bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026