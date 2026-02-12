"Hochzeit auf den ersten Blick"-Sarahs ehrliches Ehe-Update

Sie waren das absolute Traumpaar bei Hochzeit auf den ersten Blick: Sarah und Martin knüpften vor laufender Kamera das Eheband und begeisterten die Zuschauer mit ihrer Harmonie. Seit der Show haben die beiden einen großen Schritt nach dem anderen gemacht. Mittlerweile leben sie gemeinsam unter einem Dach und geben ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Auf Instagram ließ Sarah nun die Herzen ihrer Follower höherschlagen, als sie von einer romantischen Geste ihres Ehemanns berichtete. Zu ihrem 250. gemeinsamen Ehetag überraschte Martin sie mit einem opulenten Blumenstrauß – für Sarah ein besonderer Moment, den sie stolz mit einem Foto teilte.

Doch die romantischen Einblicke blieben nicht alles, denn Sarah gewährte in einem Video noch weitere Ausschnitte aus ihrem Alltag mit Martin. Sie hatte für ihn eine Willkommensfeier organisiert, um das Zusammenleben gebührend zu feiern. Gleichzeitig stellte sie sich den Fragen ihrer Fans. Eine davon bezog sich auf das Finale der Show, als Sarah öffentlich verkündete, Martins Nachnamen annehmen zu wollen. "Mein Geschenk an Martin im Finale, seinen Namen anzunehmen, haben wir am nächsten Tag im Standesamt umgesetzt", schrieb sie dazu. Trotzdem betonte sie, dass in ihrer Ehe nicht immer alles eitel Sonnenschein ist.

"Wir sind definitiv nicht perfekt, sondern zwei Menschen mit Stärken und Schwächen", offenbarte die Reality-TV-Darstellerin ehrlich. Besonders das Zusammenleben sei eine neue Herausforderung, da die Beziehungsarbeit nun erst so richtig beginne. Sarahs Offenheit scheinen ihre Follower besonders zu schätzen, da sie nicht nur die romantischen, sondern auch die alltäglichen und komplizierten Facetten ihrer Ehe beleuchtet. Abseits der Kameras von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigt sich das Paar damit so authentisch wie nie zuvor. Ihre Offenheit scheint ebenfalls zu zeigen, dass Perfektion niemals das Ziel war – vielmehr ist es der Zusammenhalt, an dem sie Tag für Tag arbeiten.

Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin, Kandidaten von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick"