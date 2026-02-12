Der "wahre" König Charles: So herzlich ist der Monarch

König Charles (77) hat in Windsor einen ungewöhnlich persönlichen Auftritt hingelegt: Gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (78) lud er in der vergangenen Woche zur glanzvollen Premiere der Doku "Finding Harmony: A King's Vision" auf Schloss Windsor ein. Vor den Augen von Stars wie Kate Winslet (50), Judi Dench (91), Rod Stewart (81) und Kenneth Branagh präsentierte der Monarch seinen neuen Film, der ab dem 6. Februar bei Amazon Prime zu sehen sein wird. In der 90-minütigen Doku öffnet Charles nicht nur die Türen zu seinem privaten Wohnzimmer und Garten in Highgrove, sondern lässt die Zuschauer auch einen Blick auf seine Hühner in dem augenzwinkernd "Cluckingham Palace" getauften Stall in Tetbury werfen. Neben den prominenten Gästen waren zudem enge Wegbegleiter des Königs vor Ort, die in dem Film selbst zu Wort kommen und jetzt verrieten, wie nahbar Charles abseits der Kameras wirklich ist.

Eine davon ist Shoshana Stewart, Präsidentin der Organisation Turquoise Mountain, die im Rahmen des Projekts unter anderem in Afghanistan tätig ist. Gegenüber dem Magazin Hello! beschrieb Shoshana den König als warmherzig und überraschend unkompliziert im Umgang. "Der Film zeigt, wer der König im wirklichen Leben ist. Er ist warm, lustig, sanft. Und er kümmert sich wirklich", sagte sie über die gemeinsamen Dreharbeiten, die sich über sieben Monate erstreckten. Gerade in Krisenzeiten sei Charles sehr präsent: "Wenn Menschen im Projekt schlechte Nachrichten haben, jemanden verloren haben oder wenn es ein Erdbeben gibt, ist er sofort am Telefon. Er will wissen, wen es getroffen hat, fragt, ob er ihnen schreiben oder sie anrufen kann. Er ist sehr persönlich in seine Projekte involviert." Schauspieler Benedict Cumberbatch (49) zeigte sich nach der Vorführung tief berührt und erzählte Hello!, er sei von der emotionalen Reise des Königs beeindruckt gewesen. Besonders habe ihn bewegt, dass Charles schon in seiner ersten öffentlichen Rede vor Jahrzehnten auf Umweltverschmutzung aufmerksam machte.

Der Film, eine Zusammenarbeit zwischen Amazon und der Wohltätigkeitsorganisation King's Foundation, begleitet den König bei seinen Herzensprojekten rund um Umwelt- und Klimaschutz. Ein Sprecher des Monarchen betonte gegenüber Hello!, dass der Film bewusst ohne royale Prachtinszenierung auskommt: "Es gibt hier keine goldenen Kutschen, keine funkelnden Kronen oder purpurnen Roben." Stattdessen zeigt die Kamera, wie Charles im Garten arbeitet, seine Hühner füttert und in ruhigen Momenten über seine Vorstellung von "Harmonie" spricht. In einem der zentralen Statements des Films sagt er: "Wir zerstören im Grunde unsere Lebensgrundlage, alle zusammen. Das wieder in Ordnung zu bringen ist möglich, aber wir hätten es schon vor langer Zeit tun müssen. Jetzt müssen wir es so schnell wie möglich schaffen."

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Getty Images König Charles, Stanley Tucci und Judi Dench nach der Premiere von "Finding Harmony: A King's Vision" in Windsor

Getty Images Rod Stewart, König Charles und David Beckham, London 2024