Nicole Kidman lernt Autopsien für ihre "Scarpetta"-Rolle

Nicole Kidman (58) sorgt mit einem ziemlich makabren Geständnis für Aufsehen: In der US-Show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon verriet die Oscarpreisträgerin jetzt, dass sie für ihre neue Rolle als Gerichtsmedizinerin Dr. Kay Scarpetta in der kommenden Prime-Serie "Scarpetta" gelernt hat, eine Autopsie durchzuführen. "Ich kann eine Autopsie machen. Ich kann alle Organe entfernen", erklärte Nicole im Talk mit Jimmy Fallon und betonte, sie könne die Körperteile sogar alle benennen.

Für ihre Arbeit an "Scarpetta" tauchte Nicole tief in die Welt der Rechtsmedizin ein. In der Show erzählte sie, sie habe sich das Wissen in Rekordzeit angeeignet, weil es zu ihrem Job gehöre. "Ich habe mit einem unglaublichen Gerichtsmediziner gearbeitet und ihn studiert", schwärmte die Produzentin weiter. In der Thrillerserie, die auf der erfolgreichen Romanreihe von Patricia Cornwell basiert, spielt sie eine Forensikerin, die nach 30 Jahren in ihren Beruf zurückkehrt und zwei miteinander verwobene Verbrechen aufklären muss – eines aus der Vergangenheit und eines in der Gegenwart. An ihrer Seite stehen Stars wie Simon Baker (56), Jamie Lee Curtis (67), Ariana DeBose (35), Bobby Cannavale (55), Jake Cannavale, Rosy McEwen, Amanda Righetti (42) und Hunter Parrish. Neben den Kriminalfällen verspricht die Serie laut offizieller Beschreibung auch jede Menge Familiendrama und komplizierte Beziehungen.

Während beruflich also alles im Zeichen von blutigen Fällen und Serienkiller-Spannung steht, hat Nicoles Privatleben in den vergangenen Monaten für andere Schlagzeilen gesorgt. Rund 19 Jahre nach der Hochzeit trennte sie sich von Countrymusiker Keith Urban (58), im Herbst reichte sie die Scheidung ein. Die beiden, die die gemeinsamen Töchter Sunday Rose und Faith Margaret haben, lebten bereits seit Sommer 2025 getrennt, bevor die Scheidung Anfang des Jahres final wurde. Die Mädchen bleiben überwiegend bei der "Big Little Lies"-Darstellerin, Keith sieht sie jedes zweite Wochenende, wie Page Six berichtet. Aus ihrer Ehe mit Tom Cruise (63) hat Nicole zudem die adoptiven Kinder Bella und Connor. Über die privaten Umstände äußert sich die Schauspielerin aktuell nicht weiter – in der Öffentlichkeit zeigt sie sich vor allem als konzentrierte Seriendarstellerin, die für ihre neue Rolle sogar gelernt hat, Lunge, Leber und Gallenblase bei einer Autopsie zu entfernen.

Getty Images Nicole Kidman bei Kering Women in Motion während der Filmfestspiele von Cannes 2025

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 während der Paris Haute Couture Fashion Week

Imago Nicole Kidman auf den Chanel-Modenschau, Oktober 2025