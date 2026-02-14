Erneuter Umzug: Ex-Prinz Andrew muss sich von Teddys trennen

Andrew Mountbatten Windsor (65) ist erneut auf gepackten Koffern: Der frühere Duke of York hat die weitläufige Royal Lodge im Windsor Park verlassen und ist in das deutlich kleinere Wood Farm Cottage auf dem Sandringham-Anwesen gezogen. Der Umzug geschah jüngst inmitten der Debatten um die veröffentlichten Epstein-Akten und neuer Ermittlungsansätze. Begleitet wurde Andrew beim Wechsel in das neue Quartier nicht von seinem geliebten Tross aus Kuscheltieren – nur ein einziger Teddybär durfte mit. Der Rest seiner über 60 Stück starken Sammlung wanderte aus Platzgründen ins Depot. Für den Royal ist das mehr als nur ein logistischer Einschnitt.

Seit Jahren ist in Höflingskreisen bekannt, wie wichtig die Teddys für Andrew sind. Royal-Autor Tom Quinn beschrieb strikte Platzierungsregeln, nach denen die Bären im Schlafzimmer angeordnet sein mussten. Britische Medien berichten nun, der Skandal-Prinz halte sich inmitten des Umzugs und der anhaltenden Schlagzeilen noch fester an seine plüschigen Begleiter. Ein Insider sagte dem Magazin Heat, Andrew habe seine Gefühle auf die Teddys übertragen und sorge sich sogar darum, wie sie den Abschied von der Royal Lodge verkraftet hätten. In "Scoop" auf Netflix war die Teddy-Leidenschaft bereits Thema – ausgerechnet rund um das berüchtigte BBC-"Newsnight"-Interview von 2019, das seinen öffentlichen Absturz besiegelte.

Hinter den Kulissen galt die Sammlung lange als fester Bestandteil seines Alltags. Mitarbeiter sprachen von akribischen Routinen, von streng zugewiesenen Plätzen und davon, dass die Kuscheltiere Andrew durch einsame Abende trugen. Freunde berichten, er habe sich zunehmend in vertraute Rituale zurückgezogen, wenn es privat still wurde und die Besuche seltener. Der Schritt ins kleinere Cottage bricht diese Gewohnheiten abrupt – übrig bleibt ein einzelner Bär auf dem Nachtkästchen, während die übrigen Lieblinge wartend verpackt sind. Für den Royal, Vater von zwei Kindern, markiert das den wohl persönlichsten Einschnitt dieses Umzugs.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026