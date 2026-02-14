Ryan Gosling: Trailer zu neuem Sci-Fi-Film begeistert Fans

Ryan Gosling (45) kehrt schon bald auf die große Leinwand zurück, diesmal in der Hauptrolle des Science-Fiction-Films "Der Astronaut". Der finale Trailer, der bereits während des Super Bowl gezeigt wurde, sorgt nun für Begeisterung bei den Fans. Der Film startet am 19. März 2026 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Ryland Grace, einem Lehrer, der sich plötzlich auf einer gefährlichen Weltraummission wiederfindet, um die Menschheit vor einer kosmischen Katastrophe zu retten. Unterstützt wird Ryan laut Kino.de von einem beeindruckenden Cast, darunter Sandra Hüller (47), Milana Vayntrub und Ken Leung.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir, der bereits mit seinem Debütroman "Der Marsianer" weltweit bekannt wurde. "Der Astronaut" stammt zudem laut Kino.de aus der Schmiede von Phil Lord und Christopher Miller, die als Produzenten zuletzt "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "Cocaine Bear" verantworteten. Laut den Fans deutet der Trailer auf eine gelungene Buchadaption hin, wie zahlreiche Kommentare auf YouTube deutlich machen. "Der erste Film seit bald zehn Jahren, der mein Interesse weckt", schreibt ein Nutzer, während ein anderer betont: "Dieser Trailer sieht ehrlich gesagt so aus, als wäre das Buch direkt auf die Leinwand gesprungen. So, wie es sein sollte."

Für Ryan Gosling bedeutet "Der Astronaut" auch karrieretechnisch einen besonderen Moment, denn der Film gilt laut Kino.de als eine Art Generalprobe für seinen geplanten Auftritt in "Star Wars: Starfighter". Der Schauspieler, der zuletzt mit seiner Rolle als Ken in Barbie begeisterte, verriet bereits zuvor Details über die Dreharbeiten: "Ich war nicht nur beeindruckt, sondern auch überwältigt. Die Geschichte handelt von einem ängstlichen Mann, der etwas Unmögliches vollbringen muss." Filmfans dürfen also gespannt sein, wie sich Ryan in seiner Rolle als Ryland Grace schlagen wird und sich offenbar auf gute Unterhaltung freuen.

Getty Images Ryan Gosling bei der Premiere von "The Fall Guy" in Paris

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Ryan Gosling im April 2024