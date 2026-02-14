Molly-Mae Hague hat schon einen Namen für ihr zweites Baby

Molly-Mae Hague (26) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Der Reality-TV-Star erwartet sein zweites Kind mit seinem Partner, dem Boxer Tommy Fury (26). Die 26-Jährige, die bereits im sechsten Monat schwanger ist, verriet ihren Fans auf Instagram zwar, dass sie das Geschlecht und den Namen des Babys bereits kennen, doch die Details möchte sie vorerst für sich behalten. Ob sich das in den kommenden Monaten in Form einer Babyparty ändert, ließ sie offen.

In einem YouTube-Video sprach Molly-Mae über die Herausforderung, die Schwangerschaft lange geheim zu halten. Sie hatte vor allem mit der Offenheit ihrer zweijährigen Tochter Bambi zu kämpfen. Die Kleine verbreitete die Neuigkeiten begeistert – von den Lehrkräften in der Kita bis zu Flugbegleitern während einer Reise. In der Vergangenheit spekulierten Fans bereits fleißig, nachdem Molly-Mae sich mit Kräutertee zeigte und ihr wachsender Babybauch in Reflexionen von Fensterscheiben sichtbar wurde. Trotz kleinerer Beschwerden wie gereizter Haut oder Atemlosigkeit empfindet die Influencerin diese Schwangerschaft bisher als entspannt und problemlos.

Schon im vergangenen Herbst sprach Molly-Mae offen über ihren Wunsch nach Baby Nummer zwei. Die Reality-TV-Darstellerin erklärte damals, dass sie sich vor allem für ihre Tochter Bambi ein Geschwisterchen wünsche. Besonders die enge Beziehung zu ihrer eigenen Schwester Zoe habe sie geprägt. "Mein Leben wäre ohne meine Schwester nicht dasselbe gewesen", verriet Molly-Mae im Gespräch mit dem Magazin Cosmopolitan. Gleichzeitig betonte sie: "Es ist nicht nur wegen Bambi – ich möchte das wirklich auch für mich selbst."

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, 2025