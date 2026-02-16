Polizeieinsatz: Mann wollte in Gloria Schwesingers Wohnung

Schock-Moment für Realitystar Gloria Schwesinger (33): In einem neuen Video auf Instagram erzählt die Influencerin, wie vor wenigen Wochen mitten in der Nacht plötzlich ein fremder Mann vor ihrer Wohnungstür stand. Laut ihrer Schilderung wirkte der Besucher deutlich benebelt, klingelte wiederholt und wollte sich "schnell" in ihre Wohnung drängen. Gloria, die allein in ihrem neuen Zuhause war, bekam es mit der Angst zu tun und schlug die Tür sofort zu. Der Fremde erklärte, er wolle nur "Liebe und Geborgenheit" und "nichts Böses". Doch die Reality-Bekanntheit traute der Situation nicht und griff direkt zum Handy, um den Notruf zu wählen.

In ihrer Story beschreibt die Influencerin die Situation als "arg cringe" und "schwierig". Sie habe dem Mann in die Augen gesehen und sofort den Verdacht gehabt, dass er Drogen genommen habe. Im Haus soll zeitgleich eine wilde Drogenparty gelaufen sein, von der der Fremde offenbar herübergetorkelt war und "wohl jemanden suchte". Die Polizei traf nach ihrem Anruf schnell ein, wie Gloria betonte, und nahm die Lage ernst. Für sie endete der Vorfall ohne körperliche Auseinandersetzung, aber mit einem gewaltigen Schrecken.

Das war nicht das erste Mal, dass die Reality-TV-Bekanntheit von einem Polizeieinsatz vor ihrer Tür berichtete. Bereits vor rund drei Monaten erlebte sie einen Einsatz der besonderen Art, als plötzlich am frühen Morgen die Polizei wegen der Dashcam in ihrem Auto bei ihr klingelte. "Da hat jemand mich gemeldet", ärgerte sich Gloria damals auf Instagram. Sie erklärte den Beamten, dass die Kamera nicht dauerhaft aufnehme und zeigte am Auto vor, wie das blinkende Licht lediglich von der Alarmanlage komme. Die Beamten ließen sich von den Erklärungen der Influencerin nicht ganz überzeugen und nahmen die Dashcam erst mal mit. Nach einer längeren Diskussion am Wagen verwies die Pferdeliebhaberin darauf, dass sie mit ihrer Rechtsschutzversicherung klären wolle, welche Schritte sie einleiten kann. Am Ende bekam sie immerhin eine Quittung für die beschlagnahmte Kamera – Verständnis für den Einsatz konnte Gloria aber nicht so wirklich aufbringen.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, September 2024

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, November 2025

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar