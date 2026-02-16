Mit Kinderzimmer: So planen Katie Price und Lee ihr Haus

Katie Price (47) und ihr offenbar frisch angetrauter Ehemann Lee Andrews geben einen Einblick in ihre Zukunftspläne: Auf Instagram zeigt der Unternehmer nun die Vision eines riesigen Traumhauses, in dem gleich mehrere Generationen unter einem Dach leben sollen. Auf der Skizze sind eigene Bereiche für Katie, Lee, ihre Kinder sowie beide Elternpaare eingeplant, dazu ein Penthouse nur für Gäste. Vor der Garage warten zwei Geländewagen, jeweils sauber mit "ihrer" und "meiner" beschriftet. Für Fans wirkt der Post wie ein Blick in das mögliche zukünftige Zuhause der fünfmaligen Mutter, die erst im Januar mit ihrer überraschenden Hochzeit in den Emiraten für Schlagzeilen gesorgt hatte.

In seiner Instagram-Story präsentiert Lee eine imposante mehrstöckige Villa, deren Zimmer er liebevoll beschriftet: Ein großes Schlafzimmer mit hoher Decke und riesigen Fenstern trägt den Vermerk "für uns" und ist mit Herz-Emojis geschmückt, direkt daneben befindet sich ein weiterer großzügiger Raum "für die Kinder" samt Balkon. Im ersten Stock reserviert der Geschäftsmann je eine Suite für "meine Eltern" und für "ihre Eltern", während ganz oben ein umlaufendes Penthouse "für Gäste" vorgesehen ist.

Neben dem gemeinsamen Haus steht wohl auch ein gemeinsames Kind auf der Wunschliste der Turteltauben. Erst vor wenigen Tagen hatte Lee die Gerüchteküche rund um die Familienplanung der beiden angeheizt. Auf Instagram teilte der Unternehmer eine emotionale Zeichnung, die einen Mann zeigt, der sanft den Bauch einer Frau küsst – dazu schrieb er: "Gute Dinge kommen zu denen, die gewartet haben." Für viele Fans war das ein klarer Hinweis: Die beiden denken offenbar längst über ein gemeinsames Kind nach und machen daraus kein großes Geheimnis.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee