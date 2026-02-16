Royals
"Tehran"-Produzentin Dana Eden (52) wurde tot aufgefunden
"Tehran"-Produzentin Dana Eden (52) wurde tot aufgefundenGetty ImagesZur Bildergalerie

"Tehran"-Produzentin Dana Eden (52) wurde tot aufgefunden

- Anja-Stine Andresen
Lesezeit: 2 min

Traurige Nachricht aus der Serienwelt: Produzentin Dana Eden ist während der Dreharbeiten zur Apple-Serie "Teheran" in Athen gestorben. Die 52-Jährige wurde am Sonntag in einem Hotelzimmer in der griechischen Hauptstadt gefunden. Ihr Bruder entdeckte sie laut Deadline leblos. Dana war für die vierte Staffel der international ausgezeichneten Spionageserie vor Ort, als die Tragödie geschah. Offiziell ist die Todesursache noch ungeklärt, eine Autopsie wurde angeordnet. Die Produktion bestätigte, dass sie gemeinsam mit einem Team in Griechenland gearbeitet hatte.

Die Polizei behandelt den Fall auf Basis bisheriger Hinweise und Aussagen als möglichen Suizid. Sicherheitsaufnahmen und Zeugenaussagen von Hotelangestellten werden derzeit ausgewertet, lokale Medien berichten von entsprechenden Ermittlungen. Das israelische öffentlich-rechtliche Kan würdigte die Produzentin in einem Statement: "Wir trauern um unsere Kollegin und Partnerin... Dana war eine der prägenden Figuren der israelischen Fernsehbranche." Gerüchte in sozialen Netzwerken, Dana könnte Opfer eines Anschlags geworden sein, wies die Produktionsfirma Donna and Shula Productions entschieden zurück: "Die Gerüchte, der Tod sei kriminell oder nationalistisch motiviert, sind unwahr und haltlos."

Dana Eden galt in der Branche als zuverlässige Macherin mit feinem Gespür für Geschichten. Die Produzentin betreute alle Folgen von "Teheran", das die Geschichte einer Mossad-Agentin mit jüdisch-iranischen Wurzeln in Irans Hauptstadt erzählt und international Fans gewann. Zuvor und parallel zeichnete sie für zahlreiche israelische Projekte verantwortlich, darunter "Girl", "Woman", "The Prosecution" und "Magpie". Wegbegleiter beschrieben sie als Teamplayerin, die Talente förderte und am Set Ruhe ausstrahlte.

Dana Eden, Produzentin
Getty Images
Dana Eden, Produzentin
Dana Eden und der Cast von "Tehran"
Getty Images
Dana Eden und der Cast von "Tehran"
Dana Eden bei der Premiere von "Tehran" Staffel 2 im Mai 2022
Getty Images
Dana Eden bei der Premiere von "Tehran" Staffel 2 im Mai 2022
