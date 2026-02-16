Michelle Daniaux und Sandro verraten Details zur Verlobung

Michelle Daniaux und Sandro Ritzini haben den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt. Die beiden Reality-TV-Stars besiegelten ihre Liebe kürzlich im magischen Lappland mit einem ganz besonderen Versprechen. Seit rund zwei Jahren gehen sie offiziell gemeinsam durchs Leben, doch mit der Verlobung habe sich ihre Beziehung auf eine völlig neue Ebene gehoben, verraten sie nun gegenüber Promiflash. "Es fühlt sich tatsächlich noch einmal ganz anders an, als 'nur' in einer Beziehung zu sein", erzählen die beiden und fügen hinzu: "Die Verlobung ist für uns ein ganz bewusster Schritt in unsere gemeinsame Zukunft – ein Versprechen, das dieses 'Für immer' plötzlich greifbar macht."

Trotz der großen Gefühle haben es Michelle und Sandro nicht eilig. "Ein genaues Datum gibt es noch nicht – wir möchten das 'Verlobt-sein' erst mal in vollen Zügen genießen", erklären sie Promiflash. Konkrete Pläne für die große Sause stehen aber schon: Die standesamtliche Trauung sowie die Junggesellenabschiede sollen unter den schillernden Lichtern von Las Vegas stattfinden. Einen zusätzlichen, besonderen Rahmen wollen Michelle und Sandro mit einer kirchlichen Hochzeit im sonnigen Ausland schaffen. "Gemeinsam mit unserer Familie und unseren Freunden – als großes Fest der Liebe", schwärmt das Paar.

Michelle und Sandro teilten die freudigen Neuigkeiten erst kürzlich auf Instagram mit ihren Fans. Zu dem emotionalen Clip schrieb Michelle: "Er hat gefragt und ich habe Ja gesagt. Für immer startet genau jetzt." Gegenüber Promiflash erklären die beiden, dass sie sich durch die Verlobung angekommen und noch enger miteinander verbunden fühlen. Während die Fans bereits gespannt auf weitere Einblicke in die Hochzeitsplanung warten, könnten Michelle und Sandro also kaum glücklicher sein: "Dieser Ring steht symbolisch für eine Entscheidung füreinander – für alles, was war, was ist und was noch kommt."

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux und Sandro Ritzini, August 2024

Instagram / sandroritzini Sandro Ritzini und Michelle Daniaux in New York City, Januar 2025

Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, Oktober 2025