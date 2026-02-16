Verdacht: Nancy Guthrie nach missglücktem Einbruch entführt?

Ermittler in Arizona arbeiten an einer neuen Spur im Fall von Nancy Guthrie, der Mutter von "Today"-Star Savannah Guthrie (54). Nach Angaben von AZFamily, die sich auf eine interne Quelle berufen, könnte die 84-Jährige am 1. Februar in Tucson nicht Opfer einer lange geplanten Entführung geworden sein, sondern in den Strudel eines missglückten Wohnungseinbruchs geraten sein. Eine bislang unbekannte, maskierte Person war kurz vor dem Verschwinden von Nancy auf der Türkamera zu sehen. Die Behörden prüfen nun, ob die Eindringlinge überrascht wurden – und Nancy daraufhin mitnahmen.

Neuen Schwung erhält die Suche auch dank eines Fundes, wie die Bundesbehörden bekanntgaben: Das FBI hat DNA an einem Handschuh gesichert, der zu den Handschuhen passen soll, die der mutmaßliche Täter trug. Die Ermittler lassen das Profil aktuell durch die CODIS-Datenbank laufen, um mögliche Treffer mit verurteilten Straftätern abzugleichen. Laut der von der Zeitung zitierten Quelle gibt es in den Reihen der Ermittler die Überzeugung, Nancy könne noch am Leben sein. Für zusätzliche Rätsel sorgen weiterhin ominöse Lösegeldschreiben, die an Medien – darunter auch TMZ – geschickt wurden. Wer hinter diesen Botschaften steckt, ist unklar, es gibt bislang keine festgenommenen Verdächtigen.

Savannah, die als Fernsehmoderatorin einem Millionenpublikum vertraut ist, meldet sich in den sozialen Netzwerken immer wieder zu Wort. Zuletzt richtete sie auf Instagram einen bewegenden Appell an die Person oder Personen, die ihre Mutter festhalten: "Es ist nie zu spät. Und du bist nicht verloren oder allein. Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun", erklärte sie und bat um ein Ende der Ungewissheit. Die Familie hält eng zusammen, Freundinnen und Freunde der Journalistin schicken Unterstützung und Gebete, Nachbarn in Tucson teilen Hinweise und Sichtungen. In ruhigeren Momenten erinnert sich die Tochter an Alltagsrituale mit Nancy – Telefonate am frühen Abend, Rezepte, die immer nach Zuhause schmeckten.

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

Getty Images Savannah Guthrie, Oktober 2023

