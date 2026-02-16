Darum zeigt Olympia-Star Jutta Leerdam immer ihren Sport-BH

Reißverschluss auf und Logo im Bild: Jutta Leerdam (27) hat bei den Olympischen Winterspielen in Mailand große Erfolge gefeiert. Die niederländische Eisschnellläuferin gewann Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter. Doch nicht nur sportlich sorgt sie für Schlagzeilen. Nach jedem Rennen öffnet sie ihren Rennanzug und zeigt den Nike-Sport-BH darunter – ein cleverer Werbetrick, da bei den Spielen sonst Sponsorenlogos verboten sind. Vor allem ihre 6,2 Millionen Social-Media-Follower bekommen das gut inszenierte Detail zu sehen, was ihr lukrative Deals mit Unternehmen wie Nike einbringt.

Ein Experte schätzt gegenüber der niederländischen Zeitung AD, dass Jutta allein von Nike jährlich rund 850.000 Euro kassiert. Durch gesponserte Instagram-Posts verdient sie zudem bis zu 62.000 Euro pro Post, was durch die Reichweite ihres Partners Jake Paul (29), einem US-amerikanischen Influencer und Boxer, weiter gesteigert wird. Ihr geschäftlicher Erfolg kennt keine Grenzen: Nach dem Gewinn der 1000 Meter unterschrieb sie innerhalb kürzester Zeit einen Werbevertrag mit der niederländischen Warenhauskette Hema, die sie für einen wasserfesten Eyeliner promotet.

Auch privat läuft bei Jutta alles wie am Schnürchen. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von Jake, der ihre sportlichen Ziele immer an erste Stelle setzt. Im Podcast "Impaulsive" erzählte das Paar offen, dass seine Hochzeitspläne ganz bewusst erst nach den Olympischen Spielen stattfinden sollen. "Sie möchte sich aufs Training konzentrieren und deshalb planen wir die Hochzeit wahrscheinlich erst im August 2027", erklärte der Sportler damals. Selbst den Traum von einer eigenen Familie legte die Eisschnellläuferin vorübergehend auf Eis, um sich ganz auf Sieg und Schnelligkeit zu fokussieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jutta Leerdam, 2026 in Mailand

Anzeige Anzeige

Getty Images Jutta Leerdam beim Training für die Olympischen Winterspiele 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Jutta Leerdam und Jake Paul im März 2025