Diese neuen Gast-Juroren sind bei "Höhle der Löwen" dabei

Die erfolgreiche VOX-Gründershow Die Höhle der Löwen geht in eine neue Runde und startet am 23. Februar 2026 in die 19. Staffel. Neben den altbekannten Investoren Dagmar Wöhrl (71), Judith Williams (54), Ralf Dümmel (59), Carsten Maschmeyer (66), Janna Ensthaler und Frank Thelen (50) dürfen sich die Zuschauer auf prominente Unterstützung freuen: Anne und Stefan Lemcke, die Gründer des Gewürzunternehmens Ankerkraut, kehren in Folge drei am 9. März als Gast-Investoren zurück. Auch Christian Miele, ehemaliger Präsident des Bundesverbands Deutsche Start-ups, wird in den Folgen fünf und sechs als Gast-Löwe dabei sein – ein vielversprechendes Line-up, das den Gründern zusätzliche Möglichkeiten bietet.

Die Lemckes bringen nicht zum ersten Mal ihre Erfahrungen und ihre Expertise in Sachen Markenentwicklung und Unternehmenswachstum ein. Sie hatten bereits in vorherigen Staffeln als Gast-Investoren überzeugt. Dieses Mal treten sie in der dritten Folge der Staffel an, um die kreativen Ideen der Start-ups zu begutachten und möglicherweise zu unterstützen. Christian Miele hingegen wird seinen messerscharfen Blick und seine Strategiekenntnisse in den zwei aufeinanderfolgenden Episoden einbringen. Der Start-up-Experte fordert die Gründer dabei zu klugen Entscheidungen und soliden Plänen heraus. Die erste Folge der neuen Staffel, schon jetzt auf RTL+ verfügbar, verspricht ebenfalls spannende Momente, darunter emotionale Präsentationen und überraschende Produkte.

Bereits vor drei Wochen war bekannt geworden, dass die neue Staffel im Februar und damit ungewöhnlich früh ins VOX-Programm zurückkehrt. Trotz des baldigen Starts versprachen die Verantwortlichen keine Kompromisse bei Spannung, großen Emotionen und spektakulären Geschäftsideen. Schon damals wurden einige besondere Höhepunkte angeteasert: Ein Start-up mit innovativem Schulkonzept rund um Künstliche Intelligenz und Augmented Reality, Gründer, die mit lebensrettenden Ideen überzeugen, sowie ein Auftritt von Boxer Axel Schulz (57) wurden als Highlights genannt.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Die "Gast-Löwen" Anne und Stefan Lemcke, 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Christian Miele bei "Die Höhle der Löwen", 2026