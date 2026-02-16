Nina Anhan bezieht Stellung nach Einbruch in ihrem Haus

Am Donnerstagabend, in ihrem Zuhause im Kreis Böblingen, erlebte Nina Anhan den Albtraum, den niemand will: Unbekannte brachen ein, während sie mit ihrem Ehemann Aykut Anhan, bekannt als Rapper Haftbefehl (40), im Haus war. In ihrer Instagram-Story schildert Nina, wie sie den Tätern plötzlich direkt gegenüberstand – ein Moment, den sie als Mix aus "Adrenalin, Angst und Fassungslosigkeit" beschreibt. "Ein Abend, den man so schnell nicht vergisst", resümiert Nina und macht klar, dass die Szene sie bis ins Mark erschüttert hat.

Nina alarmierte die Polizei, die schnell mit einem Großaufgebot bei den Anhans auftauchte. "Es war ein absoluter Großeinsatz, Blaulicht, Stimmen, Chaos", schildert sie. Das Haus der Influencerin und des Musikers wurde von Polizeiwagen umstellt, ein Hubschrauber durchkämmte die ruhige Nachbarschaft von oben. Dennoch konnten die Täter samt Diebesgut – Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro – flüchten. Genauere Details zum Stand der Ermittlungen gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht.

Doch für Nina steht eins fest: Sie will sich von dem angsteinflößenden Vorfall nicht unterkriegen lassen. "Ich hatte Zeit, alles sacken zu lassen, durchzuatmen und meine Gedanken zu sortieren. Natürlich sitzt der Schreck noch tief. Aber ich habe für mich entschieden: Ich lasse mich von solchen Kakerlaken nicht einschüchtern", betont sie im Netz. Für sie sei es das Wichtigste, dass ihr und ihrer Familie – bestehend aus Aykut und den zwei gemeinsamen Kindern – nichts zugestoßen ist.

RTL ZWEI Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

