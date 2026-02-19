Mit unveröffentlichten Fotos: Seal feiert 63. Geburtstag

Seal (63) feiert heute, am 19. Februar, seinen 63. Geburtstag, und seine Kinder gratulierten ihm mit emotionalen Beiträgen und nie zuvor gesehenen Fotos in den sozialen Medien. Sein Sohn Henry Samuel (20), der ebenfalls in der Fashion-Welt Fuß fassen will, teilte in seiner Instagram-Story ein altes Kuschelbild, das ihn und seinen Bruder Johan als Kinder gemeinsam mit ihrem Vater im Bett zeigt. Auf dem Schnappschuss liegt Seal lächelnd in einem schwarzen T-Shirt zwischen seinen beiden Söhnen, die passende rote Schlafanzüge tragen, während Henry an einem Keks knabbert. Auch Tochter Leni Klum (21) meldete sich zu Wort und veröffentlichte ein Babyfoto von sich in einem flauschigen rosa Strampler, auf dem sie süß lächelnd in den Armen ihres Vaters liegt. "Es ist der Geburtstag meines Papas! Ich liebe dich", schrieb das junge Model dazu.

Der Sänger ließ es sich nicht nehmen, unter Lenis Post zu antworten und ihr seine Liebe zu bekunden. "Ich liebe dich von ganzem Herzen, immer und für immer", schrieb er merklich gerührt in der Kommentarspalte. Leni, die zu ihrem leiblichen Vater wohl eine "komplizierte" Beziehung pflegt, ist die Adoptivtochter des "Kiss from a Rose"-Interpreten. Der ehemalige Victoria's Secret-Engel und Germany's Next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (52), die zur Zeit ihrer Schwangerschaft mit dem Geschäftsmann Flavio Briatore (75) zusammen war, lernte Seal noch vor Lenis Geburt im Mai 2004 kennen. Der Musiker war bei der Geburt dabei und adoptierte das Mädchen später im Jahr 2009 rechtlich. Heidi und Seal waren von 2005 bis 2012 verheiratet und haben gemeinsam insgesamt vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou.

In einem Interview mit dem Portal E! hatte Seal in der Vergangenheit über die Vaterschaft gesprochen und erklärt, dass diese für ihn "alles" sei. "Es war schon immer so, von dem Tag an, als ich ihre Mutter kennengelernt habe. Sie war zwei Wochen schwanger mit dieser wunderschönen Lady. Wir hatten schon immer diese Verbindung", sagte er damals. Der Sänger, der Anfang der 1990er Jahre mit dem Song "Killer" (in Zusammenarbeit mit Adamski) berühmt wurde, betonte, wie stolz er nicht nur auf Lenis Erfolge sei, sondern vor allem darauf, wer sie als Mensch ist. Heute ist Heidi mit dem deutschen Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (36) verheiratet, pflegt aber weiterhin eine freundschaftliche Beziehung zu Seal, mit dem sie die gemeinsamen Kinder großzieht.

Anzeige Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum postet ein Foto aus ihrer Kindheit mit ihrem Adoptivvater, Sänger Seal.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Seal bei den Grammy Awards, 2011

Anzeige