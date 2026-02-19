Deshalb legt Zendaya so viel Wert auf ihre Privatsphäre

Zendaya Coleman (29) hat sich jetzt in einem ausführlichen Gespräch mit Interview zu ihrem Umgang mit dem Leben im Rampenlicht geäußert. Im Austausch mit ihrem "The Drama"-Kollegen Robert Pattinson (39) sprach die Schauspielerin darüber, wie schwierig es ist, ein Gleichgewicht zwischen öffentlicher Wahrnehmung und Privatsphäre zu finden. "Am Ende des Tages bist du eine Person des öffentlichen Lebens, da kannst du nichts tun", erklärte sie. "Aber manche Dinge sind für dich selbst und für deine Liebsten bestimmt." Die 29-Jährige räumte ein, dass sie versuche, nicht nur für ihre Rollen, sondern auch für sich selbst im echten Leben Privatsphäre zu wahren.

Bereits in der Vergangenheit hatte Zendaya ähnliche Gedanken geäußert. Gegenüber dem Magazin Elle erklärte sie 2023, dass sie Teile ihres Lebens akzeptiere, die öffentlich sein würden. "Ich kann nicht einfach aufhören, ein Mensch zu sein, mein Leben zu leben und die Person zu lieben, die ich liebe", sagte sie damals. Es gehe ihr darum, den Frieden zu schützen und Dinge für sich zu behalten, aber auch keine Angst zu haben, zu existieren. Sie wolle sich nicht verstecken, betonte die ehemalige Disney-Darstellerin, aber sie habe auch Kontrolle darüber, was sie teile, wie E! Online berichtet.

Der Umgang von Zendaya und Tom Holland (29) mit der Öffentlichkeit geht auf das Jahr 2021 zurück, als Paparazzi-Fotos die beiden dazu brachten, ihre Beziehung zu bestätigen. "Einer der Nachteile unseres Ruhms ist, dass Privatsphäre nicht wirklich mehr in unserer Kontrolle liegt", sagte Tom damals gegenüber GQ über die viralen Bilder. Ein Moment, der zwischen zwei Menschen sein sollte, die sich sehr lieben, werde nun mit der ganzen Welt geteilt. "Wir fühlten uns irgendwie unserer Privatsphäre beraubt", so der Schauspieler. Die Beziehung öffentlich zu machen, sei nie ihr Plan gewesen. "Ich glaube nicht, dass es darum ging, nicht bereit zu sein. Wir wollten es einfach nicht", ergänzte er.

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021