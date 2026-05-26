Nach blutigem Nasenbiss: Vinnie Jones plagten Suizidgedanken

In der neuen Netflix-Dokumentation "Untold UK: Vinnie Jones" packt Vinnie Jones (61) schonungslos über seine dunkelsten Stunden aus. Im Jahr 1995 war der Fußballprofi als Kolumnist in Dublin unterwegs, als ein abgebrochenes Länderspiel ihn völlig aus der Bahn warf. Der schwer alkoholkranke Kicker betrank sich maßlos – bis die Situation komplett eskalierte. Im Vollrausch attackierte er den Reporter Ted Oliver, nahm ihn in den Schwitzkasten und biss ihm die halbe Nase ab. "Ein Streich, der völlig schiefgelaufen ist", versuchte Vinnie, den Vorfall später herunterzuspielen. Doch der verletzte Journalist dachte gar nicht daran, den Skandal zu verschweigen: Am nächsten Morgen prangte die blutige Geschichte auf allen Titelseiten.

Die Quittung für Vinnie folgte prompt. Medienmacher Piers Morgan (61) feuerte ihn als Kolumnisten, obwohl er ihn privat mochte und seine Arbeit schätzte, wie er betont. Der Rauswurf und die öffentliche Schande brachten das Fass für den Fußballstar schließlich zum Überlaufen. In der Doku schildert Vinnie den anschließenden mentalen Zusammenbruch so drastisch wie nie zuvor: Völlig verzweifelt flüchtete er sich mit einer Schusswaffe in den Wald und dachte ernsthaft darüber nach, Suizid zu begehen. Erst im allerletzten Moment kam er wieder zu sich und entschied sich für sein Leben.

Es war sein absoluter Tiefpunkt, der jedoch den Grundstein für ein komplett neues Leben legte. Vinnie kehrte dem Profifußball den Rücken und machte stattdessen Karriere in Hollywood, wo seine berüchtigte Härte plötzlich als Filmbösewicht gefragt war. Seit 2013 lebt der Schauspieler nun vollständig nüchtern, holte sich psychologische Hilfe und verarbeitete die inneren Dämonen in seiner Autobiografie. Die neue Dokumentation zeigt jetzt erneut ungeschönt, wie nah Genie und Wahnsinn in Vinnies bewegtem Leben immer wieder beieinanderlagen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Vinnie Jones, Schauspieler

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