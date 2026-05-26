Keine Nachnamensänderung: Vogue Williams erklärt den Grund

Vogue Williams (40) trägt den Nachnamen ihres Mannes Spencer Matthews (37) nicht – und das hat einen ganz persönlichen Grund. Im Podcast "My Therapist Ghosted Me", den sie gemeinsam mit der Komikerin Joanne McNally moderiert, sprach die irische Moderatorin jetzt offen darüber, warum sie trotz aller Bitten ihres Mannes nicht den Nachnamen Matthews annimmt. "Spenny will immer, dass ich meinen Namen in Matthews ändere, und ich bin so: 'Hm, ich habe einfach das Gefühl, ich habe mir einen Namen aufgebaut, und es ist sehr schwierig, den Namen zu ändern'", erklärte sie und ergänzte: "Und dann wieder alles zurückzuändern."

Der Grund liegt in ihrer ersten Ehe: Vogue war von 2012 bis 2017 mit Westlife-Sänger Brian McFadden (46) verheiratet und hatte damals ihren Namen geändert – nach der Scheidung musste sie alles rückgängig machen. Dieses Erlebnis hat sie geprägt. Dazu kommt eine weitere Besonderheit: Offiziell heißt die 40-Jährige gar nicht Vogue Williams, sondern Vogue Wilson. Als sie 17 Jahre alt war, nahm sie den Nachnamen ihres Stiefvaters Neil Wilson an, nachdem ihre Mutter Sandra diesen geheiratet hatte. Ihren Geburtsnamen Williams nutzt sie aber weiterhin beruflich. "Ich bin rechtlich gesehen Wilson, aber ich nutze Williams, weil ich Williams war, als ich geboren wurde", erklärte sie im Podcast. Ihre drei Kinder mit Spencer – Theodore, Gigi und Otto – tragen hingegen alle den Nachnamen Matthews.

Vogue und Spencer lernten sich im Januar 2017 beim Dreh der Sendung "The Jump" auf Channel 4 in Österreich kennen. Schnell flogen die Funken und Spencer machte ihr im Februar 2018 während einer Aufführung von "The Lion King" einen Heiratsantrag. Noch im selben Jahr heirateten die beiden auf dem schottischen Familiengut Glen Affric. Das Paar erwartet nun gemeinsam sein viertes Kind – das Geschlecht halten die beiden jedoch noch geheim.

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Getty Images Vogue Williams bei den Brit Awards 2026 in Manchester, Februar 2026

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Getty Images Vogue Williams und Brian McFadden, März 2014

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Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London