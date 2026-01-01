Preston Ordones (†2) Mama will Zeit für mentale Gesundheit

Influencerin Katelynn Ordone zieht die Reißleine: Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen hat die Content-Creatorin auf Instagram angekündigt, sich vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Auslöser ist der Tod ihres Sohnes Preston, der im April im Alter von zwei Jahren bei einem Autounfall starb. In einem Clip erklärte Katelynn offen, sie wolle für ihre mentale Gesundheit einen Schritt zurücktreten: "Ich habe entschieden, eine Pause zu machen." Besonders das erste Weihnachten ohne Preston und sein Geburtstag am 27. Dezember hätten sie tief getroffen. "Ich muss mich auf das konzentrieren, was physisch um mich herum ist", betonte sie und nannte Tochter Paisley sowie Familie und Freunde.

Katelynn machte zugleich klar, dass ihr die Arbeit im Netz etwas bedeutet. "Ich liebe es, Content zu kreieren", sagte sie und fügte hinzu, ihr Account solle weiterhin ein Ort bleiben, an dem an Preston erinnert wird. Wie lange die Auszeit dauert, ließ die Influencerin offen: "Es könnte nur eine Woche sein." Wichtig sei ihr vor allem die Unterstützung ihrer Community. "Ich hoffe, euch wiederzusehen, wenn ich mental bereit bin", schrieb Katelynn.

Preston, den viele online als "Okay Baby" kannten, kam bei einem Unfall ums Leben. Auch Katelynn und ihr Ehemann Jaelan waren im Auto und wurden verletzt, ihre Tochter befand sich zu der Zeit in der Schule. Laut Gerichtsmedizin wurde der Tod als Unfall eingestuft. Bereits kurz danach hatte die Influencerin über ihr eingeschränktes Erinnerungsvermögen gesprochen. "Ich habe keinerlei Erinnerung an den Unfall. Ich habe keine Erinnerung an die zwei bis drei Tage nach dem Unfall. Ich erinnere mich kaum daran, im Krankenhaus gewesen zu sein, bis gegen Ende", erklärte sie damals in einem TikTok-Video. Grund dafür sei eine schwere Hirnverletzung gewesen, durch die sie den Großteil ihres Gedächtnisses verloren habe.

