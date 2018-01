Lässt er seinen Worten diesmal Taten folgen? Nach seinem spektakulären Sieg gegen Wladimir Klitschko (41) Ende 2015 wurde es um Boxprofi Tyson Fury (29) verdächtig still. An seinen Erfolg von früher will der Schwergewichtler jetzt aber wieder anknüpfen: Tyson plant ein handfestes Comeback!

Nach einer zweijährigen Zwangspause möchte sich der 29-Jährige wieder in den Ring wagen und die Titel zurückerobern, die er nach seinem Sensationskampf gegen Wladimir aufgrund mangelnder Verteidigung wieder aberkannt bekommen hatte. Sein erster Gegner steht, wenn es nach dem kampfwütigen Briten selbst geht, auch schon fest: Landsmann und Schwergewichts-Champion Anthony Joshua (28)! Den fordert Tyson jetzt via Twitter auf: "Ich bin so gut, ich brauche kein Warm-up! Lass uns in diesem Sommer kämpfen. Ich bin der beste Schwergewichtler des Planeten. Beweise, dass ich es nicht bin."