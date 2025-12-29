Autounfall: Boxer Anthony Joshua schwer verletzt in Klinik

Schock in Nigeria: Anthony Joshua (36) ist bei einem schweren Autounfall verletzt worden. Der Schwergewichtler saß am Montag, 29. Dezember, in einem Lexus, der in Makun mit einem am Straßenrand stehenden Lastwagen kollidierte. Nach Angaben örtlicher Behörden befanden sich fünf Männer im Wagen. Zwei Mitfahrer starben noch am Unfallort. Joshua, der erst vor wenigen Tagen Jake Paul (28) im Ring besiegt hatte, wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die Verkehrssicherheitsbehörde FRSC teilte laut BBC mit, der Geländewagen sei mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und beim Überholen verunglückt. Ein Angehöriger sagte: "Wir hoffen auf seine schnelle Genesung und beten für die Verstorbenen."

Die Ermittlungen zu der Ursache laufen, während Freunde und Familie des Boxers um die Toten trauern. Ein Augenzeuge, zitiert von der nigerianischen Zeitung The Punch, berichtete, dass der Beifahrer sowie der Sitznachbar des Boxers an der Unfallstelle ums Leben gekommen seien. Die FRSC bestätigte, dass der Lexus in einen stehenden Lkw fuhr, der am Straßenrand abgestellt war. Offizielle Details zu Joshuas Verletzungen wurden zunächst nicht veröffentlicht. Klar ist: Der Crash ereignete sich nur wenige Tage nach dem viel beachteten Kampf gegen Jake, der den Influencer in die Klinik brachte. Die Nachricht sorgt international für Anteilnahme – Joshua gilt seit Jahren als einer der bestverdienenden Stars seines Sports, sein Gesundheitszustand wird von Millionen Fans aufmerksam verfolgt.

Privat gilt Anthony als jemand, der enge Familienbande pflegt und regelmäßig zwischen seiner Heimat Großbritannien und Aufenthalten in Nigeria pendelt. Der Boxer, der abseits des Rings gerne mit seinem Sohn Zeit verbringt, zeigt in sozialen Netzwerken oft Momente aus seinem Alltag, die ihn nahbar wirken lassen. Bei seinem jüngsten Gegner Jake stand nach dem K.o. zuletzt die Unterstützung durch seine Partnerin Jutta Leerdam (26) im Mittelpunkt, die ihm nach dem Eingriff am Kiefer zur Seite stand. Solche Einblicke in das Umfeld der beiden zeigen, wie sehr sich ihre Kreise über Sport hinaus um Familie, Freunde und enge Vertraute drehen – Menschen, die jetzt Genesungswünsche senden und den Betroffenen in einer schweren Zeit beistehen.

Anzeige Anzeige

Leigh Dawney / Freier Fotograf / Anthony Joshua in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Joshua im Mai 2019

Anzeige Anzeige