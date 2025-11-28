Kultshow "Die Passion" kehrt wohl auch 2026 nicht zurück

RTL wird auch im Jahr 2026 auf die beliebte Show Die Passion verzichten. Dies bestätigte ein Sprecher des Senders gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Im kommenden Jahr ist keine Ausgabe von 'Die Passion' geplant", hieß es in einem Statement. Die musikalische Nacherzählung der Passionsgeschichte Christi, die 2022 in Essen und 2024 in Kassel stattfand, zieht damit erneut nicht ins Programm ein. Ein endgültiges Aus für das aufwendige Live-Event deutet RTL jedoch nicht an. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft nochmal ins Programm zurückkehrt", betonte der Sprecher.

Die Sendung, bei der Prominente die Leidensgeschichte von Jesus nachspielen und gemeinsam Popsongs performen, war in beiden bisherigen Ausgaben mit Stars wie Alexander Klaws (42) und Thomas Gottschalk (75) ein Quotenhit. Mehr als zwei Millionen Zuschauer verfolgten das Spektakel vor den Bildschirmen, darunter auch viele aus dem jungen Publikum. Trotz dieser Zahlen sind laut DWDL die hohen Produktionskosten, insbesondere angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der Werbeflaute, ein entscheidender Faktor für die Entscheidung, das Event vorerst nicht erneut aufleben zu lassen.

2024 sorgte die Darbietung von Ben Blümel und Co. für viel Gesprächsstoff. Jimi Blue Ochsenknecht (33) trat dabei in der Rolle des Judas auf und sang unter anderem "Nie genug" von Christina Stürmer (43). Doch seine Performance ließ laut den Fans zu wünschen übrig. "Jimi Blue singt. Ist das unangenehm", merkte damals ein User auf X an. Ein anderer Zuschauer fand immerhin: "Also der Ochsenknecht kann absolut nicht singen, aber er ist bislang am interessantesten, was den Auftritt angeht."

RTL / Stefan Gregorowius Der Cast von "Die Passion" 2024

ActionPress Ben Blümel bei "Die Passion"

RTL / Stefan Gregorowius Jimi Blue Ochsenknecht und Ben Blümel, März 2024