Dexter ehrt Mama Diane Keaton zum 80. Geburtstag

Ein zartes Zeichen der Liebe zum 80. Geburtstag von Diane Keaton (†79): Tochter Dexter Keaton hat am Montag, dem 5. Januar, auf Instagram einen emotionalen Post geteilt – genau an dem Tag, an dem die Oscarpreisträgerin ihren runden Ehrentag gefeiert hätte. In dem Beitrag zeigte Dexter ein altes Foto mit ihrer Mutter und präsentierte zudem ein frisches Tattoo, das sie sich zusammen mit ihrem Bruder Duke zu Ehren der verstorbenen Schauspielerin stechen ließ. Dazu schrieb sie die wenigen, aber wichtigen Worte: "Ich vermisse dich, Mama." Auch ihre Maniküre in Schwarz und Weiß, ganz im Sinne von Dianes ikonischem Punktelook, war in ihrer Instagram-Story zu sehen.

Dexter, die sich sonst meist aus der Öffentlichkeit heraushält, bedankte sich im selben Beitrag bei dem Tätowierer und nannte den Körperschmuck ihren "für immer" Erinnerungsanker an die geliebte Mutter. In ihren Instagram-Stories ergänzte sie: "Himmlischen Geburtstag, Mama." Diane war am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben. Freunde schilderten gegenüber dem Magazin People, sie sei in ihren letzten Tagen von Nahestehenden umgeben gewesen. "Sie baute sehr plötzlich ab, was für alle, die sie liebten, herzzerreißend war", sagte eine Freundin dem Blatt. Eine andere langjährige Begleiterin beschrieb die Schauspielerin als "eine unter Millionen".

Diane hatte nie geheiratet und adoptierte ihre Kinder Dexter und Duke Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre. Über den Weg zur Mutterschaft sagte die Schauspielerin einst dem Ladies' Home Journal: "Ich dachte nicht, dass ich jemals bereit sein würde, Mutter zu sein. Es war kein Drang, dem ich nicht widerstehen konnte. Es war eher ein Gedanke, den ich sehr lange gedacht habe. Also sprang ich hinein." Dexter teilte über die Jahre immer wieder innige Einblicke in ihre Beziehung zu Diane, vom gemeinsamen Reisen bis zu ihrem Hochzeitstag. Zum Muttertag 2014 schrieb sie: "Ich bin so dankbar, von so einer starken, schönen und talentierten Frau adoptiert worden zu sein. Ich kann dir nicht genug für alles danken, was du für mich getan hast. Ich liebe dich!" Freunde beschrieben Diane als jemanden, für den Ruhm nie im Mittelpunkt stand. Viel wichtiger seien ihr ihr Zuhause, ihr Hund Reggie und ihre täglichen Routinen gewesen.

Getty Images Diane Keaton mit ihren Kindern Duke und Dexter im Juni 2018

Instagram / mrs.whitenoize Duke und Dexter Keaton haben sich zu ehren ihrer Mutter tätowieren lassen

IMAGO / APress Diane Keaton und ihre Kinder Duke und Dexter im Jahr 2018

