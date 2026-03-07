Deshalb machte Jana-Maria Herz ihre Abtreibung öffentlich

Jana-Maria Herz (34) spricht so offen wie nie über ihren früheren Schwangerschaftsabbruch. Anfang des Jahres hatte ihr Ex-Freund Umut Tekin (28) im Dschungelcamp enthüllt, dass eine seiner Ex-Freundinnen von ihm schwanger gewesen sei, das Baby jedoch nicht behalten habe – ohne jedoch ihren Namen zu nennen. Kurz darauf meldete sich Jana-Maria zu Wort und bestätigte, dass sie es war, die die Schwangerschaft abbrach. Nun erklärt die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, weshalb sie mit diesem persönlichen Thema an die Öffentlichkeit gegangen ist: "So viele Frauen haben das schon durchgemacht, so viele Mädels haben das schon durchgemacht, deswegen habe ich den Mut zusammengenommen und darüber gesprochen", verrät sie gegenüber dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast.

Trotz der emotionalen Schwere des Themas sei Jana-Maria stolz auf ihre Entscheidung gewesen, offen darüber zu sprechen. "Mir fällt es immer noch schwer, darüber zu reden, weil es ist halt – es ist ein Schwangerschaftsabbruch. Das ist schon was Krasses. Aber ich wollte es einfach irgendwie mit allen teilen. Und ich konnte sogar ein paar Mädels dabei helfen", erklärt sie weiter. Ursprünglich hatten sich Jana-Maria und Umut geschworen, nicht über das Thema zu sprechen. Der ehemalige Love Island VIP-Kandidat hielt sich im Dschungel auch daran, ihren Namen nicht zu erwähnen: "Das fand ich ganz toll", betont Jana-Maria.

Auch Umut äußert sich zu der Situation: "Ich habe den Namen nie erwähnt. [...] Ich habe mit ihr auch vorhin darüber gesprochen. Und sie meinte auch zu mir, dass sie das richtig stark von mir fand, egal, wie ich darunter gelitten habe, dass ich den Namen nicht gesagt habe." Bei der Premiere von The 50 trafen die beiden Ex-Partner erstmals wieder aufeinander – und das Verhältnis zwischen ihnen scheint entspannt zu sein. "Von allen meinen Ex-Freundinnen war ich nie so cool eigentlich wie mit Jana", betont Umut. Eine Unstimmigkeit gibt es zwischen den beiden jedoch weiterhin: Während Umut behauptet, zur Zeit von Temptation Island VIP nicht mehr mit Jana-Maria zusammen gewesen zu sein, sieht die Influencerin das anders. "Doch, ich schon", stellt sie klar.

Imago Jana-Maria Herz, März 2026

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Imago Umut Tekin, März 2026