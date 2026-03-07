Prinz William errötet nach süßem Kompliment von Ehefrau Kate

Prinzessin Kate (44) hat ihren Ehemann Prinz William (43) mit einem unerwarteten Kompliment sichtlich zum Erröten gebracht. Die beiden Royals besuchten vergangene Woche ein Sprachlern-Café in der walisischen Stadt Newtown, wo sie an einem Treffen einer lokalen Sprachlerngruppe teilnahmen. Im Gallery Cafe waren sie zunächst mit Kindern beschäftigt, die an einem Kunst- und Bastelprojekt arbeiteten, bevor sie sich zu den anderen Teilnehmern setzten. Dabei kam das Gespräch auf das Erlernen der walisischen Sprache – ein Thema, das dem Paar am Herzen liegt. Als eine Teilnehmerin auf William zeigte und erklärte, er sei "wirklich, wirklich gut" in Walisisch, warf Kate einen kurzen Blick zu ihrem Mann und legte nach: "Ja, ich weiß, er ist sehr klug", wie das Magazin Hello berichtet.

Die liebevolle Bemerkung seiner Frau schien den Prinzen zu überraschen. William blickte verlegen nach unten, während sich ein breites Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete, bevor er weiter über das Sprechen von Englisch und Walisisch plauderte. Körpersprache-Expertin Inbaal Honigman analysierte den Moment gegenüber Hello und erklärte, dass das Kompliment William zwar auf dem falschen Fuß erwischt habe, er es jedoch sichtlich genossen habe. "Der Blick nach unten ist schüchtern, aber das strahlende Lächeln sagt, dass er gerne mehr darüber hören würde, wie clever er ist", so die Expertin. Williams Kopf neigte sich zur Seite, was laut Honigman darauf hindeutet, dass er sich liebevoll und empathisch fühlte. Zudem lehnte er sich in diesem Moment zu Kate, was ein Zeichen von Vertrauen und Wohlbefinden sei.

William und Kate hatten erst kürzlich für Aufsehen gesorgt, als sie am Sonntag eine gemeinsame Videobotschaft zum walisischen Nationalfeiertag St. David's Day veröffentlichten – und zwar komplett auf Walisisch. In dem Video, das bei Frogmore House aufgenommen wurde, wünschte William allen Menschen in Wales einen schönen St. David's Day und schwärmte von dem Land mit seiner reichen Geschichte und wunderbaren Menschen. Kate fügte hinzu, dass Wales ihnen sehr am Herzen liege und sie sich auf jeden Besuch freuten. Es war das erste Mal, dass die Prinzessin öffentlich Walisisch sprach. Der frühere Chef der königlichen Leibwächter, Dai Davies, zeigte sich "voller Bewunderung" für die Bemühungen des Paares und betonte, dass die Mehrheit der walisischen Nation es sicher schätze, dass sie versuchen, die Sprache zu lernen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine, Princess of Wales, und Prince William bei den BAFTA Awards in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William besuchen die Oriel Davies Gallery in Wales, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett auf Schloss Windsor